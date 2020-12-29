Умер солист ансамбля «Лейся, песня» Владимир Ефименко

Певец Владимир Ефименко скончался на 67 году жизни. О смерти солиста сообщается на странице вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня» в Instagram.
«Умер честный, порядочный, жизнерадостный и светлый человек. (…) Его преждевременный уход из жизни причинил боль всем нам. Мы глубоко скорбим», — отмечается в некрологе.
В ВИА подчеркнули, что песни Ефименко «давно стали народными и навсегда вошли в „золотой фонд“ российской культуры», а также выразили соболезнования родным и близким музыканта.
Причина смерти артиста, который исполнил такие песни как «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Прощай», «Родная земля», пока неизвестна.
«Рамблер» писал, что в октябре скончался певец, заслуженный артист России, участник оркестра «Малахит» Григорий Бочаров. А 15 декабря стало известно о смерти художника и музыканта Свена Гундлаха.