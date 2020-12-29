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«Дубак челлендж» из Сибири попал на видео 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
В социальных сетях в Сибири запущен "Дубак челлендж" в честь самой холодной за последние 100 лет температурой в регионе. 28 декабря здесь столбики термометров опустились до -49 градусов по Цельсию.
26 декабря холодовые травмы получили 19 человек, из них семеро были госпитализированы. 27 декабря обморозились 25 человек (в больницы доставлены 12). Некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения.
По прогнозам синоптиков, морозы в Западной и Средней Сибири близки к рекордным и продержатся до конца года.
Также в понедельник из-за морозов освобождены от очных занятий ученики первых-пятых классов школ Якутска и его пригородов. Утром там температура составила 45 градусов мороза.
Общество , Видео
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