Басилашвили не рассказывал о болезни Фрейндлих по ее просьбе 

«Давно уже, да. Она просила меня никому ни ее телефон не давать, ничего», — сообщил он «Пятому каналу».

Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих — артисты БДТ им. Г. А. Товстоногова. Они тесно дружат и в течение многих лет вместе выходят на сцену в спектакле «Калифорнийская сюита».

Как писал «Рамблер», в понедельник стало известно, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом. 86-летняя актриса попала в реанимацию 122-й петербургской больницы, у нее большой процент поражения легких. Она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением. Перед госпитализацией Фрейндлих около недели лечилась дома.

По данным телеграм-канала Mash, врачи дают оптимистичные прогнозы о выздоровлении актрисы. Состояние легенды советского кинематографа считается стабильно тяжелым, но соответствующим ее возрасту. Mash утверждает, что Фрейндлих уже начала интересоваться, можно ли ей покурить.