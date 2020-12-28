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Басилашвили не рассказывал о болезни Фрейндлих по ее просьбе 

Вероника Полынина 1 час назад
Басилашвили не рассказывал о болезни Фрейндлих по ее просьбе
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР Олег Басилашвили знал о болезни Алисы Фрейндлих, но не рассказывал о госпитализации по ее просьбе.

«Давно уже, да. Она просила меня никому ни ее телефон не давать, ничего», — сообщил он «Пятому каналу».

Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих — артисты БДТ им. Г. А. Товстоногова. Они тесно дружат и в течение многих лет вместе выходят на сцену в спектакле «Калифорнийская сюита».
Как писал «Рамблер», в понедельник стало известно, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом. 86-летняя актриса попала в реанимацию 122-й петербургской больницы, у нее большой процент поражения легких. Она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением. Перед госпитализацией Фрейндлих около недели лечилась дома.
По данным телеграм-канала Mash, врачи дают оптимистичные прогнозы о выздоровлении актрисы. Состояние легенды советского кинематографа считается стабильно тяжелым, но соответствующим ее возрасту. Mash утверждает, что Фрейндлих уже начала интересоваться, можно ли ей покурить.
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Общество , Алиса Фрейндлих , Олег Басилашвили
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