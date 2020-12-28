10 хороших новостей 2020 года

Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории. Доля правды в этом есть — в отличие от войн и экономических потрясений, пандемия коронавируса затронула всю планету. Кто-то лишился работы, кто-то впал в депрессию, кто-то потерял близких. Но даже в этот неприятный год в мире происходили и хорошие вещи. Самое время вспомнить о них.

SpaceX отправила людей в космос

Можно как угодно относиться к Илону Маску и двум его крупнейшим проектам — компаниям SpaceX и Tesla, — но всё же именно благодаря ему в 2020 году космонавтика перешла на качественно новый уровень. Впервые в истории космический корабль, разработанный частной компанией, вывел людей в космос. И это состоявшийся факт.

Свою программу пилотируемых полетов SpaceX представила в 2014 году — NASA заключила с компанией контракт на 2 гарантированных и 4 опциональных полета к МКС с четырьмя астронавтами на борту. По современным меркам разработка корабля Dragon 2 и совершенствование ракеты Falcon 9 шли стремительными темпами, свойственными эпохе космической гонки 1960-х.

Dragon 2 получил уникальные для такого корабля решения. Изначально его характеристики утверждались из расчета доставки семи членов экипажа на МКС и обратно, но для снижения перегрузок при посадке их число уменьшили до четырех, что, впрочем, на одного человека больше, чем в российском «Союзе». Благодаря двигателям собственной разработки SuperDraco капсула с экипажем может плавно садиться на твердую поверхность с точностью вертолета (пока NASA не одобрило систему и требует садиться на парашюте на воду).

Уже в марте 2019 году Falcon 9 в рамках своего 69-го запуска вывел на низкую околоземную орбиту Dragon 2 без экипажа. Спустя сутки Dragon 2 с грузами с Земли в автоматическом режиме пристыковался к МКС, чем доказал полную готовность к пилотируемой миссии.

30 мая 2020 года состоялся 98-й за последние 10 лет запуск ракеты Falcon 9. На этот раз она должна была вывести в космос Dragon 2 с экипажем из двух астронавтов. Миллионы людей подключились к прямой трансляции на YouTube, а президент Дональд Трамп готовился к выступлению перед нацией по случаю важного события в истории американской астронавтики. Старт прошел успешно, а первая ступени Falcon 9 успешно приземлилась на водную платформу для повторного использования. 31 мая Dragon 2 с экипажем автоматически пристыковался к МКС. Спустя 63 дней корабль расстыковался и затем приводнился с астронавтами в Мексиканском заливе. Следующий пилотируемый полет к Международной космической станции, на этот раз с четырьмя людьми, состоялся 16 ноября.

Telegram разблокировали

Мессенджер Telegram, — новый проект Павла Дурова , создателя и бывшего главы «ВКонтакте», — был малоинтересен для российских властей вплоть до лета 2017 года. С принятием законопроектов о расширении полномочий спецслужб для борьбы с терроризмом в интернете (так называемый «пакет Яровой») все действующие на территории Российской Федерации мессенджеры и социальные сети должны были предоставить ФСБ возможность для чтения переписки пользователей без предварительного запроса.

Павел Дуров сразу же заявил о невозможности выполнить требования нового закона — вся переписка в Telegram зашифрована, а уникальные ключи для дешифровки хранятся только на устройствах пользователей. Проще говоря, у Telegram не было технической возможности передать универсальные ключи ФСБ, так как этих самых ключей у администрации мессенеджера просто не было и быть не могло.

После пикировок в судах и взаимных отказов идти на компромисс, Роскомнадзор , осуществляющий контроль в сфере связи, добился судебного решения о блокировке Telegram на территории России. Начатая этим решением интернет-война вошла в историю российского интернета: в попытке закрыть доступ к серверам Telegram были заблокированы миллионы IP-адресов, а вместе с ними недоступными для россиян оказались платежные системы, сайты МГУ Высшей школы экономики , Twitter, Facebook, «Одноклассников», «ВКонтакте», PlayStation Network, а также сотни небольших сайтов, расположенных на облачных серверах Amazon. Но Telegram продолжал работать для российских пользователей.

На каждый новый метод блокировок Telegram отвечал новыми и эффективными методами их обхода. В марте 2020 года глава Роскомнадзора Александр Жаров покинул свой пост, а уже в апреле депутаты Госдумы подготовили законопроект о прекращении блокировки мессенджера, чья аудитория к этому лету не просто не упала, а выросла до 30 млн человек. Де юре власти признали бесполезность запрета популярного средства связи (официальные каналы в Telegram к тому моменту были даже у государственных ведомств), а Telegram в свою очередь значительно усилил работу по удалению профилей, связанных с незаконной деятельностью. 18 июня 2020 года Роскомнадзор объявил о снятии ограничений в отношении Telegram.

Сенсационные победы в зимних дисциплинах

Уходящий год был невероятно успешным для российских спортсменов, выступающих в зимних видах спорта. Самая громкая победа принадлежит Александру Большунову , ставшему победителем Кубка мира по лыжным гонкам — россияне не побеждали в этом соревновании с 1990 года, а доминирование шведских, норвежских и швейцарских лыжников до этого года казалось нерушимым. Большунов не просто обошел двухкратного чемпиона Йоханнеса Клебо , но и обеспечил себе огромный отрыв по очкам.

Российская сборная по санному спорту на чемпионате в Сочи решительно взяла 8 медалей, 5 из которых — золотые. В конькобежном спорте Павел Кулижников взял два «золота» в спринте и поставил мировой рекорд, даже несмотря на полученную в начале чемпионата травму. Наталья Воронина завоевала золотую медаль на дистанции 5000 метров, опередив чешскую спортсменку, считавшуюся бесспорным фаворитом. Также впервые за 12 лет Россия победила в спринте на Чемпионате мира по биатлону. Наконец, Чемпионат Европы по фигурному катанию полностью покорился российским фигуристам — во всех четырех дисциплинах «золото» осталось за нами.

Вышли PlayStation 5 и Xbox Series X

Компьютерные и видеоигры давно перестали быть детской забавой — согласно исследованию Высшей школы экономики, средний возраст геймера в России составляет 36 лет, а всего в нашей стране за компьютером или приставкой играют более 65 млн человек. И потому к выходу давно ожидаемых игровых консолей нового поколения было приковано особое внимание.

Рынок высокопроизводительных консолей, поделенный между японцами Sony и американцами Microsoft , живет поколениями, сменяющими друг друга примерно каждые 7 лет. Прошлое поколение игровых приставок впервые неожиданно для всех разделилось на два этапа: в 2013 году были выпущены консоли Sony PlayStation 4 и признанная уже на старте неудачной Xbox One, а несколько лет спустя к ним прибавились PlayStation 4 Pro и Xbox One X, формально относившиеся к тому же поколению, но вчетверо более мощные. Из-за такого необычного промежуточного обновления семилетний цикл смены поколений мог быть нарушен, однако и Sony, и Microsoft подтвердили, что их следующие консоли стоит ждать именно в 2020 году.

Уже в декабре 2019 года Microsoft представила Xbox Series X с лаконичным дизайном и производительностью, соответствующей очень хорошему игровому компьютеру. Sony же скрывала внешность PlayStation 5 до 17 сентября 2020 года. При сравнении сухих цифр Xbox Series X оказалась на 15% мощнее, чем PlayStation 5, но последняя получила обновленный геймпад DualSense с курками, динамически изменяющими свою упругость в соответствии с игровым действием.

Старт продаж приставок нового поколения из-за пандемии и кризиса полупроводниковой отрасли получился несколько смазанным. Sony объявила, что на первых порах PlayStation 5 будет продаваться исключительно онлайн, Microsoft же были готовы буквально завалить магазины новыми консолями. Фактически первой партии PlayStation 5 не хватило даже на удовлетворение предзаказов — многие геймеры были в ярости из-за отмены покупки и возврата денег. Сейчас приставки нового поколения появляются в продаже небольшими партиями и распродаются буквально за считанные минуты. Многие из них, к сожалению игроков, попадают в руки перекупщиков, выставляющих консоли на перепродажу за удвоенную и даже утроенную цену.

Природа очистилась

Год от года эксперты прогнозируют увеличение выбросов парниковых газов и ухудшение экологической обстановки на планете. Но чего точно никто не мог предсказать, так это самое крупное снижение промышленных выбросов за всю историю планеты — из-за пандемии коронавируса выделение углекислого газа сократились на 5% вместо того, чтобы продолжать расти. В этом году на Земле было сожжено на несколько миллиардов баррелей нефти, триллионов кубометров газа и миллионов тонн угля меньше, чем прежде.

Эффект от снижения антропогенной нагрузки на экологию стал заметен практически сразу с началом эпидемии. Уже в феврале выбросы диоксида азота в Китае упали на 36%. С 30 марта по 20 апреля в Москве объем загрязняющих веществ в атмосфере снизился вдвое. Венеция, закрытая для туристов, вернулась к тихой размеренной жизни, из каналов исчезли гондольеры, а вода наконец-то стала прозрачной. В Индии, некоторые регионы которой покрыты вечной завесой смога, воздух очистился настолько, что с севера страны жители смогли наконец-то увидеть Гималайские горы, расположенные в двухстах километров.

В опустевшие и затихшие города начали наведываться дикие животные. Видео с дельфинами в каналах Венеции оказалось фейком, но в английских городах на улицах видели оленей и горных козлов, туристические места Испании, Италии и Франции принялись исследовать кабаны, каналы мексиканского города Канкун заполнили крокодилы, а в американских городах заметили койотов и медведей.

Вторая «Ангара-А5» и МС-21 с нашим двигателем

По мнению обывателей российская космическая отрасль переживает не лучшие времена — первая полностью российская ракета-носитель семейства «Ангара» находится в разработке уже четверть века, хотя первые летные испытания должны были начаться в 2005 году. Фактически первый запуск «Ангары» состоялся в 2014 году, до 2020 года бывший единственным.

Конкурс на создание нового космического ракетного комплекса тяжелого класса на замену устаревающему «Протону» был объявлен еще в 1992 году. Два года спустя ГКНПЦ имени М. В. Хруничева выиграл конкурс со своим проектом, получившим имя «Ангара». Новая ракета создавалась для запуска с российского космодрома «Плесецк», а вместо ядовитого канцерогенного гептила топливом для нее служил безопасный керосин. Работы шли медленно, испытания модулей «Ангары» начались только в 2007 году.

Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с макетом груза состоялся 23 декабря 2014 года, спустя неделю после обвального падения рубля во время «Черного вторника». Программа была выполнена успешно, однако на этом полеты «Ангары» прекратились. Центр им. Хруничева планировал построить в 2015 году одну ракету, с 2018 по две, а с 2021 по четыре ракеты в год, но шесть лет без пусков явно дали понять, что возникли некие затруднения.

На фоне ощутимых успехов SpaceX, российское сообщество с иронией и глубоким скептицизмом относилось к любым обещаниям Роскосмоса относительно будущего «Ангары». Тем не менее 14 декабря 2020 года состоялся второй пуск «Ангары-А5», закончившийся успешно. Третья ракета уже проходит финальные испытания и сборку и будет готова к запуск в III квартале 2021 года.

Еще одним важным событием для российской промышленности стал полет пассажирского среднемагистрального самолета МС-21 с двигателями ПД-14. Новый российский авиалайнер первый раз поднялся в небо в 2017 году, однако декабрьский полет знаменателен тем, что самолет был оснащен первым полностью отечественным (со времен СССР) гражданским двигателем. Даже «Сухой Суперджет 100» комплектуется русско-французской силовой установкой, тогда как ПД-14 спроектирован и собран в Перми.

Закрыли Дом-2 (но это не точно)

Когда в середине декабря телеканал ТНТ заявил о закрытии реалити-шоу «Дом-2», российский интернет наполнился шутками об уходящем годе, самая популярная из которых: «Даже Дом-2 не пережил 2020-й». Шутить было над чем — «Дом-2» является самым долгим реалити-шоу в мире. Оригинальный «Дом», придуманный телеведущим Валерием Комиссаровым , выходил в течение четырех месяцев 2003 года и имел заранее определенную продолжительность. Но на волне ошеломительного успеха проекта (Россия переживала бум реалити-шоу) уже в 2004 был запущен «Дом-2», заказчиком которого выступил канал ТНТ.

За 16 лет через проект прошли 8 ведущих, несколько тысяч участников, было сыграно несколько десятков свадеб и родилось 14 детей. Но у этой статистики есть и обратная сторона — 10 бывших героев шоу ушли из жизни при различных обстоятельствах, ряд людей были осуждены за различные преступления, от мошенничества до наркоторговли, причем некоторых полиция уводила прямо со съемочной площадки, так как потерпевшие узнавали преступников по телевизору.

На волне общественных возмущений в 2005 году депутаты Мосгордумы требовали закрыть шоу как развратное и привлечь ведущую Ксению Собчак к уголовной ответственности за сутенерство. Но лишь в 2009 году Пресненский суд Москвы запретил показ «Дома-2» в дневное время, выделив для шоу промежуток с 23:00 до 04:00 утра. В 2018 году над проектом нависла вполне реальная угроза закрытия из-за того, что планируемая к постройке трасса Марьино-Саларьево должна была проходить точно через съемочную площадку.

Руководство ТНТ объяснило закрытие шоу сменой предпочтений россиян. Однако чуть позже появились непроверенная информация, что реалити-шоу продолжит существование, но либо переедет на другой телеканал, либо уйдет в онлайн как самостоятельный проект. Тем не менее, последний двухчасовой выпуск на ТНТ выйдет 30 декабря в 22:00.

Spotify в России

Российский рынок онлайн-сервисов является крайне привлекательным для многих зарубежных компаний. Тем удивительней для российских меломанов была недоступность музыкального стримингового сервиса Spotify.

Созданный в Швеции еще в «нулевые» Spotify позволяет неограниченно слушать музыку по ежемесячной подписке, стоимость которой равна цене одного альбома. Сейчас сервис является лидером музыкального стриминга и занимает более 35% мирового рынка. Музыкальные сервисы были доступны россиянам и ранее: «Яндекс.Музыка», Apple Music и Boom (объединенная библиотека «ВКонтакте» и «Одноклассников») не раскрывают данные о своей аудитории, но по оценкам экспертов счет российских пользователей идет на десятки миллионов. Spotify мог стать «одним из многих», но в его пользу сыграло два обстоятельства. Во-первых, сработал эффект запретного плода — с территории России зарегистрироваться в Spotify было просто невозможно. Во-вторых, в интернете ходили отзывы об уникальной системе рекомендаций, которая якобы невероятно точно угадывала, какая новая музыка должна понравиться слушателю.

Приход Spotify в Россию ждали как минимум последние шесть лет, с момента регистрации ООО «Спотифай» в 2014 году. По слухам, запуск сервиса тормозили проблемные переговоры с местными звукозаписывающими лейблами и операторами контента. Наконец, 8 июля 2020 года несколько серьезных источников заявили, что Spotify откроет регистрацию для российский пользователей 15 июля. Точно в назначенный день Spotify стал доступен в 13 новых странах, в числе которых была и Россия. Благодаря трехмесячному бесплатному периоду и конкурентной стоимости подписки (169 рублей) запуск в России стал самым успешным стартом для Spotify за всю его историю.

Грузовые поезда на Крымском мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту, соединяющему материковую часть России и Крымский полуостров, открылось спустя два года после начала его строительства. Трудно переоценить эффект, который дала сухопутная транспортная магистраль. Объем перевозок вырос на порядок — если паромная Керченская переправа могла перевозить с берега на берег 3-4 тысячи автомобилей, то по мосту в сутки проходит более 35 тысяч машин, в том числе и грузовых.

В 2019 году с открытием пассажирского железнодорожного движения по мосту Крым стал еще доступнее для туристов со всей России. Но фактически ввод Крымского моста в эксплуатацию завершился только 30 июня 2020 года, когда по нему было открыто грузовое железнодорожное сообщение. Во время торжественного начала движения со стороны Крыма выдвинулся состав с продукцией крымских предприятий, навстречу ему отправился «товарняк» с бензином, удобрениями, зерном и цементом.

В перспективе через Крымский мост будет перевозиться около 13 млн тонн грузов, в четыре раза больше, чем в 2017 году. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что теперь стоимость грузоперевозок в Крым снизится на 50%, а вместе с тем уменьшатся цены на продукты питания и стройматериалы, что даст толчок развитию полуострова.

Люди поверили в себя и стали добрее

Сложные времена вызвали ответную реакцию людей во всём мире. В условиях, когда надеяться оставалось только на себя, как никогда прежде выросла гражданская активность и вера в собственные силы — об этом говорит исследование Высшей школы экономики. Согласно опросам, доля тех, кто считает, что может повилять на обстановку в своем городе, дворе и доме, за этот год выросла на треть. Это важный фактор, демонстрирующий укрепление «глубинного» гражданского общества, в котором каждый чувствует свою ответственность и предпринимает всё возможное для улучшения обстановки.

Для помощи тем, чьи возможности серьезно ограничила самоизоляция, в России стартовала акция «Мы вместе», направленная на добровольную помощь пожилым людям и маломобильным гражданам. В фонд акции было перечислено 1,8 млрд рублей, которые были использованы для доставки бесплатных продуктовых наборов и лекарств пенсионерам, оставшимся дома на период самоизоляции. Более 9 тысяч человек отправилась помогать врачам в больницах, 1,3 тысячи из которых — в «красной зоне», где проходят лечение больные коронавирусом.

К сожалению, лишь глобальная эпидимиологическая угроза заставила мир вспомнить о врачах — медработники давно не получали такого внимания и поддержки, какой по праву удостоились в 2020 году. Многочисленные акции были направлены на посильную помощь медикам: от волонтерства в стационарах до снабжения врачей горячим питанием на рабочих местах и транспортом до дома. Портрет врача в костюме биологической защиты и респираторе на обложке журнала Time напомнил о тех, кто рискует своими жизнями, чтобы спасать наши.