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Губернатор Тюменской области знает, что бани стали использовать для проведения корпоративов 

Суть событий и ещё 1 53 минуты назад
Тюменский губернатор объяснил запрет на мытье в банях по ночам
Фото: РИА Новости
Дополнительные ограничения в Тюменской области связаны с работой бань и саун. Днем и вечером им работать можно, а вот ночью — нет. И губернатор региона объяснил даже логику такого решения.
Тюменский глава администрации Александр Моор сообщил, что с 23.00 до 6.00 запрещено пользование общественными банями и саунами по аналогии с предприятиями общественного питания. И уточнил, что некоторые стали пользоваться саунами и банями для того, чтобы проводить там новогодние корпоративы.
Об этом губернатор Тюменской области без утайки поведал в ходе прямой линии с жителями региона в сети "ВКонтакте".

"Я думаю, что помыться в банях можно в дневное время", — считает Моор.

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Общество , Александр Моор , Тюменская Область
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