В России началась последняя короткая рабочая неделя 

Последняя короткая рабочая неделя уходящего года началась в России , ее продолжительность будет зависеть от решения регионов объявлять 31 декабря выходным днем или нет.

Глава государства отметил, что принять такое решение на федеральном уровне в столь короткие сроки по действующему закону нельзя, и порекомендовал регионам все же принять соответствующее решение.

Даже если власти конкретного региона решат оставить 31 декабря рабочим днем, продолжительность работы сокращается на один час.

Ранее в Роструде рассказали, что работодатели могут самостоятельно сделать 31 декабря нерабочим днем для своих сотрудников. В таком случае нужно предусмотреть способ оплаты этого дня.

Работники также могут попросить на 31 декабря день отпуска без сохранения зарплаты, взять отгул за ранее отработанное сверхурочное время или как часть ежегодного отпуска, если графиком отпусков он предусмотрен в декабре.