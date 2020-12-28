Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

В России началась последняя короткая рабочая неделя 

РИА Новости 41 минуту назад
В России началась последняя короткая рабочая неделя
Фото: РИА Новости
Последняя короткая рабочая неделя уходящего года началась в России, ее продолжительность будет зависеть от решения регионов объявлять 31 декабря выходным днем или нет.
Ранее на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин поддержал предложение руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова сделать 31 декабря в этом году выходным.
Глава государства отметил, что принять такое решение на федеральном уровне в столь короткие сроки по действующему закону нельзя, и порекомендовал регионам все же принять соответствующее решение.
Даже если власти конкретного региона решат оставить 31 декабря рабочим днем, продолжительность работы сокращается на один час.
Ранее в Роструде рассказали, что работодатели могут самостоятельно сделать 31 декабря нерабочим днем для своих сотрудников. В таком случае нужно предусмотреть способ оплаты этого дня.
Работники также могут попросить на 31 декабря день отпуска без сохранения зарплаты, взять отгул за ранее отработанное сверхурочное время или как часть ежегодного отпуска, если графиком отпусков он предусмотрен в декабре.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно нему, в следующем году 31 декабря будет нерабочим днем.
Видео дня. Водитель напал на медиков, потому что не смог развернуться
Последние новости
"Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота "Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота Реакция Соколова на приговор попала на видео Реакция Соколова на приговор попала на видео Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
Комментарии
Общество , Сергей Неверов , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , Роструд , Башкортостан , Казань , Республика Татарстан , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина умер при задержании в метро и попал на видео
00:17
Мужчина умер при задержании в метро и попал на видео
Происшествия
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
00:12
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
Войска
Лев набросился на леопарда и попал на видео
02:35
Лев набросился на леопарда и попал на видео
В мире
Последствия схода лавины в Иране сняли на видео
00:30
Последствия схода лавины в Иране сняли на видео
Происшествия
Пьяный москвич прокатился на машине с горки и попал на видео
00:44
Пьяный москвич прокатился на машине с горки и попал на видео
Происшествия
Ночные рейды по столичным заведениям попали на видео
01:51
Ночные рейды по столичным заведениям попали на видео
Происшествия
Дети потушили Вечный огонь в Оренбурге и попали на видео
01:00
Дети потушили Вечный огонь в Оренбурге и попали на видео
Происшествия
Пожар на вещевом рынке в Волгограде попал на видео
00:31
Пожар на вещевом рынке в Волгограде попал на видео
Пожары
Извержение вулкана Этна сняли на видео
01:44
Извержение вулкана Этна сняли на видео
Происшествия