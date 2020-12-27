В РФ предупредили о риске заражения COVID на открытом воздухе

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Приближаются большие праздничные выходные, когда россияне смогут отдохнуть, посетить различные новогодние мероприятия. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса необходимо быть осторожнее.

Посещение катков, горок, аттракционов на открытом воздухе все еще может быть опасным из-за большого количества людей. «У мероприятий на открытом воздухе риск инфицирования существенно ниже. Тем не менее скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными», — рассказал РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов . Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности организаторам уличных развлечений нужно регулировать работу так, чтобы избежать скопления людей в раздевалках, на пунктах проката или в очередях на аттракцион.

Врач Владислав Мохамед Али считает, что заболеть в праздники проще, если организм подвергается стрессам, сообщает Nation News . Кроме того, под действием спиртного некоторые совершают необдуманные поступки. Например, выходят на улицу без куртки или одетыми не по погоде, а потом заболевают.