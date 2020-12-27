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Москва

Россиян предупредили о риске заражения коронавирусом на открытом воздухе 

Профиль 46 минут назад
В РФ предупредили о риске заражения COVID на открытом воздухе
Фото: ©АГН Москва
Приближаются большие праздничные выходные, когда россияне смогут отдохнуть, посетить различные новогодние мероприятия. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса необходимо быть осторожнее.
Посещение катков, горок, аттракционов на открытом воздухе все еще может быть опасным из-за большого количества людей. «У мероприятий на открытом воздухе риск инфицирования существенно ниже. Тем не менее скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными», — рассказал РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности организаторам уличных развлечений нужно регулировать работу так, чтобы избежать скопления людей в раздевалках, на пунктах проката или в очередях на аттракцион.
Врач Владислав Мохамед Али считает, что заболеть в праздники проще, если организм подвергается стрессам, сообщает Nation News. Кроме того, под действием спиртного некоторые совершают необдуманные поступки. Например, выходят на улицу без куртки или одетыми не по погоде, а потом заболевают.
Напомним, для жителей и гостей Москвы в период новогодних праздников будут открыты специальные площадки — не только для катания на коньках, но и для того, чтобы понаблюдать за запуском фейерверков. «Профиль» писал о том, куда можно отправиться в новогоднюю ночь.
Ранее доктор медицинских наук Евгений Ачкасов рассказал, каких правил стоит придерживаться на катке, чтобы не заболеть. По его словам, в зависимости от того, закрытое это пространство или оно расположено под открытым небом, существуют разные правила поведения.
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Общество , Александр Горелов , Евгений Ачкасов , Роспотребнадзор , РИА Новости , Москва
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