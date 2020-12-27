Поле чудес: британец нашел крупнейший кельтский клад в истории 

Великобритании мужчина неожиданно разбогател, случайно наткнувшись на золото древних племен. Ему повезло обнаружить посреди поля около 1300 монет, выпущенных приблизительно в 40-50-е годы нашей эры.

Золото, найденное счастливцем, вероятнее всего, является кельтским кладом времен восстания против оккупантов-римлян, которое возглавляла воительница Боудикка. Предполагается, что именно ей и принадлежали найденные монеты, и предназначались они для ведения военной кампании.

Англичанин, сделавший невероятную находку, пожелал остаться анонимным. Известно лишь, что он старше 50-ти лет и является заядлым охотником за сокровищами.

Удивительный факт состоит в том, что на момент обнаружения сокровища, которое, как он уверен, «изменит его жизнь», мужчина занимался наблюдением за птицами и не ожидал натолкнуться на клад. Тем более настолько впечатляющий.

По предварительным оценкам, каждая монета может стоить до 650 фунтов стерлингов (около 65 000 рублей). Цена всего клада, таким образом, составляет примерно 845 000 фунтов стерлингов (почти 84 000 000 рублей).

А привело его к такому богатству наблюдение за боем канюка и пары сорок в воздухе.

«Я посмотрел вниз и заметил что-то, лежащее на куске глубоко вспаханной почвы, которая тянулась по краю поля», — цитирует анонима «Mail online».

Мужчина решил исследовать местность и нашел один за одним блестящие золотом кельтские статеры. Он сразу же поспешил домой за своим металлоискателем и, вернувшись на поле, зарегистрировал с помощью устройства «действительно сильный» сигнал. На глубине около полуметра он откопал урну с монетами.

«Из нее посыпался водопад монет — видение, которое останется со мной на всю оставшуюся жизнь!» — поделился англичанин.

Этот клад с кельтским золотом, по оценкам экспертов, является крупнейшим в истории. Прошлый рекорд был зарегистрирован в 2008 году и оценен в 850 фунтов стерлингов. В ближайшие годы найденные в Великобритании монеты будут проходить тщательнейшее изучение и получат свою окончательную стоимость. Часть денег кладоискатель должен будет отдать владельцу поля, где нашлось сокровище, однако огромная сумма, подаренная удачным случаем, мужчине обеспечена.