Врач заявил о появлении нового штамма коронавируса в Москве 

Новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Британии, добрался до Москвы . В столице появились первые пациенты с подтвержденным диагнозом. Об этом рассказал врач Сергей Нурисламов, передает Общественная служба новостей

«Появляются первые зараженные с новым вирусом из Лондона. У них наблюдается более интенсивная температура практически в первые сутки. И со всеми другими классическими симптомами, которые становятся более скоротечными», — отметил медик.

Он рассказал, что девочка-пациентка с «британкой», которую наблюдали врачи, уже поправляется.

«Лечение очень скоро дало результат, фактически температура и другие симптомы у нее наблюдались один день. Сейчас ее состояние не вызывает опасения», − сказал врач.

По его словам, быстрая смена симптомов говорит о том, что заболевание становится более острым, а, значит, оно истощается. При этом британский штамм более заразен. Им чаще болеют молодые люди и дети.