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Врач заявил о появлении нового штамма коронавируса в Москве 

Майк Габриелян 15 минут назад
Врач заявил о появлении нового штамма коронавируса в Москве
Фото: РИА Новости
Новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Британии, добрался до Москвы. В столице появились первые пациенты с подтвержденным диагнозом. Об этом рассказал врач Сергей Нурисламов, передает Общественная служба новостей.

«Появляются первые зараженные с новым вирусом из Лондона. У них наблюдается более интенсивная температура практически в первые сутки. И со всеми другими классическими симптомами, которые становятся более скоротечными», — отметил медик.

Он рассказал, что девочка-пациентка с «британкой», которую наблюдали врачи, уже поправляется.

«Лечение очень скоро дало результат, фактически температура и другие симптомы у нее наблюдались один день. Сейчас ее состояние не вызывает опасения», − сказал врач.

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По его словам, быстрая смена симптомов говорит о том, что заболевание становится более острым, а, значит, оно истощается. При этом британский штамм более заразен. Им чаще болеют молодые люди и дети.
Ранее «Рамблер» сообщал, что медики рапортуют о новых штаммах коронавируса из Британии, ЮАР и Нигерии.
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Общество
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