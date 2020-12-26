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Москва

У Сноудена родился ребенок 

Майк Габриелян 1 час назад
У Сноудена родился ребенок
Фото: РИА Новости
Борец с тоталитарным контролем спецслужб США Эдвард Сноуден и его супруга Линдси Миллс, сбежавшие в Россию от преследований американского режима, опубликовали в Сети фото своего первенца.
На снимке супруги держат на руках новорождённого в рождественской одежде и шапочке Санты. Лицо ребенка закрыто смайликом.

«С Рождеством, малыш. Величайший подарок — это любовь, которую мы разделяем. Наша недавно пополнившаяся семьи желает всем счастливых праздников» — написала Линдси Миллс.

Семь лет назад сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден обнародовал сенсационные разоблачения спецслужб США. Он доказал, что они массово следят за людьми по всей планете, опубликовав данные о прослушке телефонов, видеочатов, переписок, соцсетей.
Власти США обвинили Сноудена в разглашении государственной тайны и начали охоту за бывшим агентом. Западная «демократическая пресса» в основном согласилась с тем, что Сноуден — изменник. Эдвард получил политическое убежище и бессрочный вид на жительство в России.
Ранее «Рамблер» сообщал, что приняв российское гражданство, Сноуден сохранит американский паспорт.
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Общество , Эдвард Сноуден , Линдси Миллс , АНБ , ЦРУ
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