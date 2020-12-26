Зудина опровергла сообщения о своей госпитализации

Народная артистка РФ Марина Зудина рассказала РИА Новости, что она не госпитализирована и чувствует себя нормально.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зудина экстренно госпитализирована в одну из московских больниц в следствие вертебро-базилярной недостаточности (нарушение функций мозга).

"Нет, со мной все в порядке", — сказала она, отвечая на вопрос о госпитализации.

Зудина — российская актриса театра и кино, народная артистка РФ. В 1986 году окончила ГИТИС, после чего была принята в труппу Театра Олега Табакова.