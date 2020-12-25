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В Петербурге запустили «Жиринобус» 

Парламентская газета 1 час назад
В Петербурге запустили «Жиринобус»
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ЛДПР
Региональное отделение партии ЛДПР в Петербурге снова проводит акцию «Новогодний Жиринобус». Празднично украшенный партийный автобус будет курсировать по улицам города с 25 декабря, сообщает пресс-служба отделения.
Любой желающий сможет сфотографироваться с «Жиринобусом» и получить от Деда Мороза ЛДПР подарки и порцию новогоднего настроения. В реготделении отметили, что многие муниципалитеты во избежание распространения коронавируса отказались от традиционных подарков юным петербуржцам, а власти города отменили ёлки и новогодние гуляния.

«Мы в ЛДПР считаем, что нарушение привычного ритма жизни — не повод отказываться от праздничного настроения. Особенно, когда дело касается самых маленьких», — заявил координатор петербургского регионального отделения ЛДПР Юрий Ломакин.

Ранее российские парламентарии приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», исполнив мечты детей с ограниченными возможностями и из семей с невысоким доходом.
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Комментарии
Общество , Юрий Ломакин , ЛДПР , Санкт-Петербург
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