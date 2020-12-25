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Просившему акции «Газпрома» школьнику из Киргизии вручили подарок из Кремля 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Попросивший акции «Газпрома» школьник получил портрет Путина
Фото: РИА Новости
Семилетний Рустам Ташматов из Бишкека, просивший в письме президенту России Владимиру Путину акции "Газпрома" или "Роснефти", а также тульский пряник, получил подарок из Кремля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.
На церемонии в Российском центре науки и культуры в Бишкеке Дед Мороз вручил Рустаму тульский пряник, портрет Путина с автографом и термокружку, идентичную той, которая стоит на столе российского лидера во время публичных мероприятий, указано в сообщении.
Кроме того, руководитель представительства Россотрудничества в Киргизии Виктор Нефедов подарил школьнику Большую универсальную школьную энциклопедию, рассказали в пресс-службе.
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Общество , Виктор Нефедов , Владимир Путин , Газпром , Роснефть , Бишкек , Кыргызстан
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