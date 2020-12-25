Попросивший акции «Газпрома» школьник получил портрет Путина

Семилетний Рустам Ташматов из Бишкека , просивший в письме президенту России Владимиру Путину акции "Газпрома" или "Роснефти" , а также тульский пряник, получил подарок из Кремля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.

На церемонии в Российском центре науки и культуры в Бишкеке Дед Мороз вручил Рустаму тульский пряник, портрет Путина с автографом и термокружку, идентичную той, которая стоит на столе российского лидера во время публичных мероприятий, указано в сообщении.