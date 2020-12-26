31 декабря станет нерабочим днем с нового года

Таким образом, у россиян с 2021 года будет на один выходной больше, а всего 118 нерабочих дней из 365. Что касается этого года, то отпустить работников домой на 31 декабря является рекомендацией.

Минтруд подготовит поправки в Трудовой кодекс о выходном 31 декабря в соответствии с поручением президента. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава ведомства Антон Котяков . Ранее Владимир Путин рекомендовал регионам сделать последний день уходящего года выходным, отметив, что люди 31-го числа работают «своеобразно».

С инициативой сделать последний день года нерабочим депутаты ЛДПР выступали еще в конце ноября. Тогда предлагалось перераспределить нерабочие дни таким образом, чтобы 31-е точно было выходным, если не является таковым по календарю. При этом общее количество нерабочих праздничных дней в году должно сохраниться. Но законопроект не получил поддержки в Госдуме , а кабмин заявил, что считает эту норму излишней. Вместе с тем право сделать последний день года выходным оставалось у регионов и самих работодателей.

Однако во время заседания Госсовета на минувшей неделе сделать 31 декабря нерабочим предложил лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов . Путин поддержал инициативу, но пояснил, что федеральные законы не позволят правительству сделать выходной для всей страны в этом году. Поэтому он рекомендовал властям на местах принять такое решение. Если в прошлом году выходной 31 декабря объявили в 40 регионах, то в этом году, еще до заявления президента, это сделали 34 региона. А после призыва Путина их число выросло вдвое.