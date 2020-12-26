31 декабря станет нерабочим днем с нового года

Таким образом, у россиян с 2021 года будет на один выходной больше, а всего 118 нерабочих дней из 365. Что касается этого года, то отпустить работников домой на 31 декабря является рекомендацией.
Минтруд подготовит поправки в Трудовой кодекс о выходном 31 декабря в соответствии с поручением президента. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава ведомства Антон Котяков. Ранее Владимир Путин рекомендовал регионам сделать последний день уходящего года выходным, отметив, что люди 31-го числа работают «своеобразно».
С инициативой сделать последний день года нерабочим депутаты ЛДПР выступали еще в конце ноября. Тогда предлагалось перераспределить нерабочие дни таким образом, чтобы 31-е точно было выходным, если не является таковым по календарю. При этом общее количество нерабочих праздничных дней в году должно сохраниться. Но законопроект не получил поддержки в Госдуме, а кабмин заявил, что считает эту норму излишней. Вместе с тем право сделать последний день года выходным оставалось у регионов и самих работодателей.
Однако во время заседания Госсовета на минувшей неделе сделать 31 декабря нерабочим предложил лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов. Путин поддержал инициативу, но пояснил, что федеральные законы не позволят правительству сделать выходной для всей страны в этом году. Поэтому он рекомендовал властям на местах принять такое решение. Если в прошлом году выходной 31 декабря объявили в 40 регионах, то в этом году, еще до заявления президента, это сделали 34 региона. А после призыва Путина их число выросло вдвое.
Как отметил президент, в 2021 году нужно принять решение, чтобы «организовать этот праздничный день на будущее» уже на федеральном уровне. В Министерстве труда заявили, что по следующему году решение уже принято: на 31 декабря перенесут выходной с 3 января, который выпадает на воскресенье, то есть в 2021 году у россиян будет на один выходной больше, а всего 118 нерабочих дней из 365.