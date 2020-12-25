В России в 2021 году будет отменен досрочный этап Единого государственного экзамена. Об этом говорится в сообщении на сайте Минпросвещения.
По данным ведомства, досрочный период проведения экзаменов отменяется в 2021 году в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.
«Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого цитирует пресс-служба министерства.
При этом девятиклассники в 2021 году получат аттестаты по результатам ОГЭ по русскому языку и математике, сдавать предметы по выбору не будут.
«Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике», — пояснили в ведомстве.
Как сообщал «Рамблер», ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал, что в 2020 году выпускники сдали ЕГЭ не хуже, чем в прошлые годы, несмотря на пандемию. По его словам, все они вовремя получили результаты экзаменов и успели подать документы в вузы, по крайней мере, горячие линии Рособрнадзора не зафиксировали жалоб и замечаний по этому поводу.