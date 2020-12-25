России в 2021 году будет отменен досрочный этап Единого государственного экзамена. Об этом говорится в сообщении на сайте Минпросвещения.

По данным ведомства, досрочный период проведения экзаменов отменяется в 2021 году в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.

«Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого цитирует пресс-служба министерства.

При этом девятиклассники в 2021 году получат аттестаты по результатам ОГЭ по русскому языку и математике, сдавать предметы по выбору не будут.