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Москва

Умер Сергей Тарабаров 

Павел Тиунов 1 час назад
Организатор арт-проекта «Мавзолей: ритуальная модель» Сергей Тарабаров ушел из жизни
Фото: соцсети
24 декабря в Москве из ушел из жизни галерист и коллекционер Сергей Тарабаров, сообщает «Комсомольская правда». Он известен тем, что помог организовать скандальный арт-проект «Мавзолей: ритуальная модель».
В 1998 году на волне обсуждения, стоит ли захоронить тело Владимира Ленина или нет, художники Юрий Шабельников и Юрий Фисенко предложили провести оригинальную акцию. Был испечен огромный торт виде гроба, в котором лежит вождь мирового пролетариата. Процесс «поедания» Ленина был запечатлен на видео и после публикации вызвал большой скандал. Основной целью акции было поднять вопросы актуальности культа личности революционера.
Перед тем, как разместить свой арт-проект художники столкнулись с массой отказов среди владельцев частных галерей. Единственным кто пошел им навстречу стал Сергей Тарабаров. Он позволил провести акцию в своей галерее «Дар». Коллекционер также запомнился тем, что собрал около 400 работ наивного искусства.
Тарабаров ушел на 66 году жизни. Его тело было обнаружено в квартире на улице Намёткина в Москве. Признаков криминала специалисты не обнаружили. Тем не менее, тело галериста направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что от коронавируса скончался иллюстратор Валерий Дмитрюк. Он умер 16 декабря. Валерий Андреевич 20 лет проработал главным художником в журнале «Детская литература». В его послужном списке — сотрудничество с журналами «Мурзилка» и «Веселые картинки», «Колобок» и «Кукумбер». Дмитрюк проиллюстрировал десятки детских книг.
Коллеги заявили, что художник был соавтором и составителем, подборщиком и дизайнером этапного издания, посвящённого иллюстраторам, «Художники советской детской книги», а также вместе с писателем Григорием Остером вел в журнале «Огонёк» постоянную рубрику «Детский угол». Дмитрюк сотрудничал с Большим театром, МХАТом и Новой Оперой.
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Общество , Григорий Остер , Сергей Тарабаров , Юрий Фисенко , Журнал "Огонек" , Комсомольская правда
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