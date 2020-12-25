Организатор арт-проекта «Мавзолей: ритуальная модель» Сергей Тарабаров ушел из жизни

24 декабря в Москве из ушел из жизни галерист и коллекционер Сергей Тарабаров сообщает «Комсомольская правда». Он известен тем, что помог организовать скандальный арт-проект «Мавзолей: ритуальная модель».

В 1998 году на волне обсуждения, стоит ли захоронить тело Владимира Ленина или нет, художники Юрий Шабельников и Юрий Фисенко предложили провести оригинальную акцию. Был испечен огромный торт виде гроба, в котором лежит вождь мирового пролетариата. Процесс «поедания» Ленина был запечатлен на видео и после публикации вызвал большой скандал. Основной целью акции было поднять вопросы актуальности культа личности революционера.

Перед тем, как разместить свой арт-проект художники столкнулись с массой отказов среди владельцев частных галерей. Единственным кто пошел им навстречу стал Сергей Тарабаров. Он позволил провести акцию в своей галерее «Дар». Коллекционер также запомнился тем, что собрал около 400 работ наивного искусства.

Тарабаров ушел на 66 году жизни. Его тело было обнаружено в квартире на улице Намёткина в Москве. Признаков криминала специалисты не обнаружили. Тем не менее, тело галериста направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что от коронавируса скончался иллюстратор Валерий Дмитрюк. Он умер 16 декабря. Валерий Андреевич 20 лет проработал главным художником в журнале «Детская литература». В его послужном списке — сотрудничество с журналами «Мурзилка» и «Веселые картинки», «Колобок» и «Кукумбер». Дмитрюк проиллюстрировал десятки детских книг.