В пандемию россияне стали чаще обращаться к дерматологам 

С начала пандемии в России увеличилось число пациентов, обращающихся к дерматологам. Как правило, проблемы с кожей вызваны повышенным уровнем стресса, поэтому каждому четвертому пациенту в Москве прописывают антидепрессанты и нейролептики, сообщает News.ru.

По словам врача-дерматолога Екатерины Вертиевой, кожные проблемы могут впервые проявиться в совершенно любом возрасте, поскольку стресс может проявить себя неожиданно и в любой момент. В условиях пандемии таких пациентов стало гораздо больше, причем случаи кожных расстройств, вызванных стрессом, участились и у детей. Все переживания школьников на фоне удаленного обучения и подготовки к ЕГЭ в необычном формате вызывают сильную психоэмоциональную нагрузку, которая нередко выливается в дерматологические заболевания, пояснила специалист.

"У пациентов с генетически сухой кожей мы часто видим связь с такими заболеваниями, как экзема и атопический дерматит. Нередко бывает и так, что пациент приходит с кожной болезнью, мы ему назначаем стандартную терапию и это не помогает, хотя должно. Это связано с тем, что уровень стресса не позволяет заболеванию уйти в ремиссию. Тогда мы подключаем психодерматологов, совместно с их лечением уже удается достичь положительной динамики. Сейчас антидепрессанты и нейролептики получает каждый четвертый кожный больной, кто приходит к нам на прием", — сказала Вертиева.

Она отметила, что одним из первых признаков наступающих проблем с кожей является сухость, которая может быть вызвана изменениями в составе микроорганизмов, защищающих ее. В некоторых ситуациях это может привести к возникновению грибков или стафилококка, а на лице — к тяжелому акне. По данным специалистов, такие проблемы часто возникают из-за ношения масок, а резиновые перчатки способствуют появлению экзем на коже рук. Это подтвердила врач-дерматолог Татьяна Егорова . По ее словам, главным образом это опасно для людей, чьи профессии вынуждают их постоянно использовать средства защиты, вызывающие сухость, шелушение, зуд кожи и, как следствие, огромный психологический дискомфорт.

"На фоне стресса обостряются экземы и псориазы, сейчас пациентов с подобными проблемами стало больше. Плюс люди обрабатывают руки спиртосодержащими антисептиками, что в итоге вызывает сухость кожи. У каждого человека есть гидролипидный слой кожи, который защищает нас и нормализует обменные процессы в коже. То есть поддерживает ее здоровое состояние. Поэтому антисептики имеют пагубное воздействие. Плюс от длительного нахождения в перчатках руки потеют, что также может привести к проблемам с кожей. Например, в них вынуждены весь день работать кассиры", — пояснила Егорова.

Однако сухость кожи всегда была свойственной россиянам проблемой. Врач-дерматолог Юлия Галлямова пояснила, что причиной этому служит плохая экология, небрежный уход за кожей, неправильное питание и множество индивидуальных особенностей человека. В зимний период с его перепадами температур дома и на улице необходимо особенно внимательно следить за состоянием кожи.

"Сухая кожа — это симптом, который может говорить о различных нарушениях в организме человека. Если кого-то из россиян беспокоит только это проявление, то стоит приобрести в аптеке эмоленты. В зависимости от индивидуальных особенностей такими кремами можно пользоваться не только раз в день. Самое главное — поддерживать здоровое состояние кожи. Также стоит пить необходимое количество воды — 30 миллилитров на килограмм веса. Нужно сбалансированно питаться и увлажнять воздух в доме в период отопительного сезона", — заявила эксперт.