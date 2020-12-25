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В пандемию россияне стали чаще обращаться к дерматологам 

Москва24 1 час назад
В пандемию россияне стали чаще обращаться к дерматологам
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С начала пандемии в России увеличилось число пациентов, обращающихся к дерматологам. Как правило, проблемы с кожей вызваны повышенным уровнем стресса, поэтому каждому четвертому пациенту в Москве прописывают антидепрессанты и нейролептики, сообщает News.ru.
По словам врача-дерматолога Екатерины Вертиевой, кожные проблемы могут впервые проявиться в совершенно любом возрасте, поскольку стресс может проявить себя неожиданно и в любой момент. В условиях пандемии таких пациентов стало гораздо больше, причем случаи кожных расстройств, вызванных стрессом, участились и у детей. Все переживания школьников на фоне удаленного обучения и подготовки к ЕГЭ в необычном формате вызывают сильную психоэмоциональную нагрузку, которая нередко выливается в дерматологические заболевания, пояснила специалист.

"У пациентов с генетически сухой кожей мы часто видим связь с такими заболеваниями, как экзема и атопический дерматит. Нередко бывает и так, что пациент приходит с кожной болезнью, мы ему назначаем стандартную терапию и это не помогает, хотя должно. Это связано с тем, что уровень стресса не позволяет заболеванию уйти в ремиссию. Тогда мы подключаем психодерматологов, совместно с их лечением уже удается достичь положительной динамики. Сейчас антидепрессанты и нейролептики получает каждый четвертый кожный больной, кто приходит к нам на прием", — сказала Вертиева.

Она отметила, что одним из первых признаков наступающих проблем с кожей является сухость, которая может быть вызвана изменениями в составе микроорганизмов, защищающих ее. В некоторых ситуациях это может привести к возникновению грибков или стафилококка, а на лице — к тяжелому акне. По данным специалистов, такие проблемы часто возникают из-за ношения масок, а резиновые перчатки способствуют появлению экзем на коже рук. Это подтвердила врач-дерматолог Татьяна Егорова. По ее словам, главным образом это опасно для людей, чьи профессии вынуждают их постоянно использовать средства защиты, вызывающие сухость, шелушение, зуд кожи и, как следствие, огромный психологический дискомфорт.

"На фоне стресса обостряются экземы и псориазы, сейчас пациентов с подобными проблемами стало больше. Плюс люди обрабатывают руки спиртосодержащими антисептиками, что в итоге вызывает сухость кожи. У каждого человека есть гидролипидный слой кожи, который защищает нас и нормализует обменные процессы в коже. То есть поддерживает ее здоровое состояние. Поэтому антисептики имеют пагубное воздействие. Плюс от длительного нахождения в перчатках руки потеют, что также может привести к проблемам с кожей. Например, в них вынуждены весь день работать кассиры", — пояснила Егорова.

Однако сухость кожи всегда была свойственной россиянам проблемой. Врач-дерматолог Юлия Галлямова пояснила, что причиной этому служит плохая экология, небрежный уход за кожей, неправильное питание и множество индивидуальных особенностей человека. В зимний период с его перепадами температур дома и на улице необходимо особенно внимательно следить за состоянием кожи.

"Сухая кожа — это симптом, который может говорить о различных нарушениях в организме человека. Если кого-то из россиян беспокоит только это проявление, то стоит приобрести в аптеке эмоленты. В зависимости от индивидуальных особенностей такими кремами можно пользоваться не только раз в день. Самое главное — поддерживать здоровое состояние кожи. Также стоит пить необходимое количество воды — 30 миллилитров на килограмм веса. Нужно сбалансированно питаться и увлажнять воздух в доме в период отопительного сезона", — заявила эксперт.

Ранее кандидат психологических наук Алексей Мелехин посоветовал перед Новым годом не стараться сделать все дела за один раз. По его словам, большие планы могут привести к усталости и раздражительности.
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Общество , Татьяна Егорова , Алексей Мелехин
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