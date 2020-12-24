Лещенко предложил заменить гимн России «Катюшей»

«Песня должна быть сугубо эмоциональной, патриотической, такой, чтобы было ясно, что это российская песня. Я считаю, что они должны петь «Катюшу». Или выучить слова гимна и спеть на пьедестале, их же никто не остановит. Первые четыре строчки спеть, и все», — передает слова певца РИА «Новости».