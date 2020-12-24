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Москва

Лещенко сказал, какой песней можно заменить гимн России на Олимпиаде 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Лещенко предложил заменить гимн России «Катюшей»
Фото: РИА Новости
Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает, что вместо гимна на Олимпийских играх в Токио российские спортсмены могли бы исполнять патриотическую песню, например «Катюшу» композитора Матвея Блантера и поэта Михаила Исаковского.

«Песня должна быть сугубо эмоциональной, патриотической, такой, чтобы было ясно, что это российская песня. Я считаю, что они должны петь «Катюшу». Или выучить слова гимна и спеть на пьедестале, их же никто не остановит. Первые четыре строчки спеть, и все», — передает слова певца РИА «Новости».

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказывал, что вместо гимна России на Олимпиаде может быть использована русская народная песня.
17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Кроме того, на такой же срок отстранены от посещения Олимпийских и Паралимпийских игр представители российского правительства.
Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.
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Общество , Станислав Поздняков , Лев Лещенко , Михаил Исаковский , Матвей Блантер , Правительство РФ , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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