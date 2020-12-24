Минкульт хочет учредить звание «Заслуженного писателя» 

Министерство культуры поддержало инициативу об учреждении в России звания «Заслуженный писатель», сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказала замминистра культуры Ольга Ярилова. «Минкультуры России и Минцифры России поддерживают предложение, касающееся учреждения звания „Заслуженный писатель“, — отмечается в письме на имя председателя совета общественного совета при Минкультуры Михаила Лермонтова.
В ведомстве полагают, что инициатива будет положительно воспринята российским литературным сообществом.