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Минкульт хочет учредить звание «Заслуженного писателя» 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Минкульт хочет учредить звание «Заслуженного писателя»
Фото: РИА Новости
Министерство культуры поддержало инициативу об учреждении в России звания «Заслуженный писатель», сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказала замминистра культуры Ольга Ярилова. «Минкультуры России и Минцифры России поддерживают предложение, касающееся учреждения звания „Заслуженный писатель“, — отмечается в письме на имя председателя совета общественного совета при Минкультуры Михаила Лермонтова.
В ведомстве полагают, что инициатива будет положительно воспринята российским литературным сообществом.
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Общество , Михаил Лермонтов , Минкультуры , РИА Новости
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