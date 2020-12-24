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Москва

Обвиняемые по делу Голунова приобрели наркотики на черном рынке 

Павел Тиунов 11 минут назад
Обвиняемые по делу Голунова приобрели наркотики на черном рынке
Фото: РИА Новости
Гособвинитель заявил на заседании суда, что обвиняемые в фабрикации дела против Ивана Голунова бывшие сотрудники полиции незаконно приобрели наркотики для того, чтобы подбросить их журналисту. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте запрещенных веществ. Три дня спустя с него были сняты обвинения, а пятеро полицейских, которые участвовали в его задержании, были уволены из органов внутренних дел и стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте запрещенных веществ.
В июле 2020-го Следственный комитет завершил расследование дела и ужесточил обвинение экс-полицейским — добавил статью об организованной преступной группе.
Сегодня на заседании суда представитель прокуратуры заявила, что бывшие сотрудники полиции создали преступную группу «с целью повышения служебных показателей».
По словам гособвинителя, общий замысел на незаконное задержание Голунова возник у Игоря Ляховца, который привлек в качестве исполнителей остальных сотрудников полиции.
Наркотики же журналисту подбросил Денис Коновалов. При этом полицейские заранее незаконно приобрели наркотические вещества.

«Соучастники преступления в неустановленном месте и в неустановленное время приобрели кокаин и мефедрон, после чего Коновалов подбросил эти вещества в квартиру Голунова», — пояснила прокурор.

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Комментарии
Общество , Криминал , Иван Голунов , Денис Коновалов , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС
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