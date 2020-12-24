Россияне смогут активно путешествовать за границу не ранее второго полугодия 2021 года

Восстановление международных туристических потоков начнется не раньше второго полугодия 2021 года, заявила ТАСС глава Ростуризма Зарина Догузова . Это в лучшем случае, оговорилась чиновница.

Речь о докризисных показателях. В настоящее время, подчеркнула Догузова, начала восстанавливаться отрасль внутреннего туризма. В Ростуризме надеются, что позитивные тенденции сохранятся в следующем году, хотя и не исключают возникновения форс-мажорных обстоятельств.

«Все будет зависеть от того, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться», — отметила Догузова.

Благоприятный сценарий развития событий предполагает восстановление сферы в течение всего 2021 года. Ко второй половине следующего года также предполагается рост показателей активных туристических потоков за границу до докризисного уровня.

«Въездные потоки, не думаю, что восстановятся раньше 2022 года», — добавила глава Ростуризма.