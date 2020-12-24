Россияне смогут активно путешествовать за границу не ранее второго полугодия 2021 года

Восстановление международных туристических потоков начнется не раньше второго полугодия 2021 года, заявила ТАСС глава Ростуризма Зарина Догузова. Это в лучшем случае, оговорилась чиновница.
Речь о докризисных показателях. В настоящее время, подчеркнула Догузова, начала восстанавливаться отрасль внутреннего туризма. В Ростуризме надеются, что позитивные тенденции сохранятся в следующем году, хотя и не исключают возникновения форс-мажорных обстоятельств.
«Все будет зависеть от того, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться», — отметила Догузова.
Благоприятный сценарий развития событий предполагает восстановление сферы в течение всего 2021 года. Ко второй половине следующего года также предполагается рост показателей активных туристических потоков за границу до докризисного уровня.
«Въездные потоки, не думаю, что восстановятся раньше 2022 года», — добавила глава Ростуризма.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российских туристов, решивших встретить Новый год в Турции, предупредили, что их праздник с большой долей вероятности пройдет скучно. Всё дело в решении местного МВД запретить развлекательные мероприятия в целях борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Согласно новому порядку проведения праздников для туристов в отелях, запрещено устраивать программы с ведущими и живой музыкой, балы, вечеринки, шоу и гала-ужины. Запрещено также рекламировать подобные мероприятия и продавать туры на них. Нельзя будет включать музыку в ресторанах, жилых помещениях и залах. Все это, по мнению авторов инициативы, поможет предотвратить скопление людей и, как следствие, ограничить возможность распространения коронавируса.