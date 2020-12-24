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В МЧС Дагестана наградили лауреатов инициативы «Горячее сердце» 

RT на русском 26 минут назад
В МЧС Дагестана наградили лауреатов инициативы «Горячее сердце»
Фото: © ГУ МЧС России по Республике Дагестан
В МЧС Дагестана прошла торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Им вручили ведомственные награды МЧС России и благодарственные письма от имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров, начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов, руководство Главного управления МЧС Дагестана и другие.
В частности, нагрудным знаком, дипломом и памятной книгой «Горячее сердце» были награждены школьники республиканских школ Магомед Гамзатов, Умукусум Тажибова, Динислам Алиев, Аминат Абдурахманова, Ризван Кубумаев, Магомед Султанбеков.
Проект «Всероссийская общественно-государственная инициатива „Горячее сердце“ проводится Фондом социально-культурных инициатив с 2013 года при поддержке ряда министерств России и Россотрудничества. Он направлен на поощрение детей и молодёжи, совершивших героические поступки, а также тех, кто с достоинством преодолевает сложные жизненные ситуации или реализует социально значимые проекты.
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Общество , Нариман Казимагамедов , Рамазан Джафаров , Магомед Гамзатов , МЧС , Совет Федерации , Республика Дагестан
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