Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным днем 

Власти Чукотки сделали 31 декабря выходным днем. Об этом сообщил губернатор региона Роман Копин на своей странице в Instagram.

"31 декабря — выходной день на Чукотке. Издал соответствующее распоряжение и рекомендую всем работодателям на территории округа установить выходной в канун Нового года", — написал Копин.

Накануне Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным днем. Глава государства выразил мнение, что такую инициативу можно поддержать на региональном уровне, поскольку на федеральном уровне это сделать в настоящее время невозможно, а на местах соответствующие полномочия есть.

Последний день 2020 года сделали выходным в Чувашии и Костромской области. Также такое решение приняли в Мурманской области, в Крыму, Татарстане и Белгородской области. В этот день не будут работать и в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Иркутской области, Санкт-Петербурге и Красноярском крае. Согласно действующему производственному календарю РФ, праздничные каникулы продлятся с 1 по 10 января. Первый рабочий день 2021 года приходится на 11 января.