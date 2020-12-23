Москвич на торгах купил храм XIX века в Тульской области

Храм XIX века в селе Завалово Тульской области , являющийся объектом культурного наследия, который ранее был выставлен на продажу в интернете, продали Павлу Осипову из Москвы за 186,3 тыс. рублей, что почти вдвое ниже первоначально заявленной суммы. Об этом сообщается на портале федерального реестра сведений о банкротстве.

В Белевской епархии ТАСС сообщили, что на данный момент не располагают информацией о состоявшихся торгах и будут разбираться в сложившейся ситуации.

Храм Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области является объектом культурного наследия регионального значения и с 1969 года находится под государственной охраной. По данным областной инспекции по госохране объектов культурного наследия, собственник, который выставлял объект на продажу, не поддерживал здание храма в надлежащем состоянии.

Как сообщалось, здание храма Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области площадью 166 кв. м. выставили на продажу через одну из интернет-площадок из-за банкротства собственника строения. Его оценили в 450 тыс. рублей, затем объявление сняли с публикации.