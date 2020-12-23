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Москва

Житель Москвы купил храм XIX века в Тульской области, выставленный на торги 

ТАСС 1 час назад
Москвич на торгах купил храм XIX века в Тульской области
Фото: РИА Новости
Храм XIX века в селе Завалово Тульской области, являющийся объектом культурного наследия, который ранее был выставлен на продажу в интернете, продали Павлу Осипову из Москвы за 186,3 тыс. рублей, что почти вдвое ниже первоначально заявленной суммы. Об этом сообщается на портале федерального реестра сведений о банкротстве.
В Белевской епархии ТАСС сообщили, что на данный момент не располагают информацией о состоявшихся торгах и будут разбираться в сложившейся ситуации.
Храм Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области является объектом культурного наследия регионального значения и с 1969 года находится под государственной охраной. По данным областной инспекции по госохране объектов культурного наследия, собственник, который выставлял объект на продажу, не поддерживал здание храма в надлежащем состоянии.
Как сообщалось, здание храма Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области площадью 166 кв. м. выставили на продажу через одну из интернет-площадок из-за банкротства собственника строения. Его оценили в 450 тыс. рублей, затем объявление сняли с публикации.
Белевская епархия совместно с региональным комитетом по охране памятников инициировали проверку законности попытки продажи храма. При этом епархия приступила к решению вопроса о передаче здания храма в собственность Русской православной церкви.
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Комментарии
Общество , Павел Осипов , РПЦ , ИТАР-ТАСС , Москва , Тульская Область
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