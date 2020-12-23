«Ну куда я принесу младенца?»: Маковецкий объяснил бездетность 

Актер Сергей Маковецкий рассказал, почему у них с женой Еленой нет общих детей.

Сергей и Елена Маковецкие женаты 37 лет. В программе «Судьба человека» народный артист РФ рассказал, что долгое время они с супругой не решались на детей из-за того, что жили в общежитии.

«Ну куда? В эту комнату?!… Ну куда я принесу этого младенца?», — объяснил артист.

Сергей Маковецкий прожил в общежитии 15 лет, в том числе уже после получения звания заслуженного артиста России в 1992 году.

У его жены Елены есть сын Денис от первого брака. Маковецкий всегда относился к мальчику как к собственному сыну. По словам артиста, он души в нем не чает — никогда не ругает и всегда занимает его сторону, даже если Денис не прав.

Ранее в том же интервью, как писал «Рамблер», Маковецкий заявил, что ни разу в жизни не видел своего отца. Артист рассказал, что его отец ушел из семьи, когда он еще не родился. Уже будучи студентом, актер нашел адрес родителя и даже хотел съездить к нему в гости, но внезапно сильно заболел, и встреча сорвалась. Больше актер не предпринимал попыток встретиться с отцом.