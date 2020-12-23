Минздрав России принял решение не набирать новых добровольцев для клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявили в пресс-службе министерства.
«Набор новых участников в исследование производиться не будет», — говорится в сообщении.
В министерстве указали, что принятые решения в полной мере соответствуют мировой регуляторной практике.
«Отметим, что за последнее время аналогичные решения по сокращению числа добровольцев в исследованиях уже принимались рядом зарубежных разработчиков вакцин», — добавили в Минздраве.
Ранее директор Национального исследовательского центра имена Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что добровольцам, которые принимают участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не будут вводить плацебо, только сам препарат.