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Москва

Минздрав остановил новый набор участников для исследования вакцины «Спутник V» 

ТК «Звезда» и ещё 17 21 минуту назад
Минздрав России принял решение не набирать новых добровольцев для клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявили в пресс-службе министерства.

«Набор новых участников в исследование производиться не будет», — говорится в сообщении.

В министерстве указали, что принятые решения в полной мере соответствуют мировой регуляторной практике.

«Отметим, что за последнее время аналогичные решения по сокращению числа добровольцев в исследованиях уже принимались рядом зарубежных разработчиков вакцин», — добавили в Минздраве.

Ранее директор Национального исследовательского центра имена Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что добровольцам, которые принимают участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не будут вводить плацебо, только сам препарат.
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Общество , Видео , Александр Гинцбург , Минздрав РФ , Курчатовский институт
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