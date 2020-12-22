Умер кинорежиссер Борис Бушмелев 

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Кинорежиссер и художник Борис Бушмелев , снявший фильмы "Цветик-семицветик", "Вечерний лабиринт" и другие, умер на 84-м году жизни. Об этом сообщили во вторник в Союзе кинематографистов РФ.

"На 84-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, сценариста, художника Бушмелева Бориса Геннадьевича", — говорится на сайте Союза.

Снял игровые фильмы "Колесо", "Цветик-семицветик" (совместно с Гарником Аразяном ), "Страдания молодого Геркулесова", "Какая наглость", "Вечерний лабиринт", фильмы-спектакли "Заноза", "Сказки А. С. Пушкина". Автор сценария мультипликационного фильма "Сон автолюбителя" и документальных фильмов "Шагал", "Малевич". "Репин".

Бушмелев был автором многочисленных графических работ и деревянных скульптур. Создатель постмодернистского живописного цикла "Бесконечные игры". В 2012-2018 годах прошли серии его выставок "Сто рисунков", а также "Персонажи эпохи".