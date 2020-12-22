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Умер кинорежиссер Борис Бушмелев 

ТАСС 1 час назад
Умер кинорежиссер Борис Бушмелев
Фото: youtube.com/eisensteinlibrary
Кинорежиссер и художник Борис Бушмелев, снявший фильмы "Цветик-семицветик", "Вечерний лабиринт" и другие, умер на 84-м году жизни. Об этом сообщили во вторник в Союзе кинематографистов РФ.

"На 84-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, сценариста, художника Бушмелева Бориса Геннадьевича", — говорится на сайте Союза.

Бушмелев родился 22 мая 1937 года в Москве. Окончил географический факультет МГУ (1960 год), режиссерский факультет ВГИКа (1969 год, мастерская Льва Кулешова и Александры Хохловой). С 1968 года был режиссером-постановщиком творческого объединения "Экран" и киностудии "Мосфильм".
Снял игровые фильмы "Колесо", "Цветик-семицветик" (совместно с Гарником Аразяном), "Страдания молодого Геркулесова", "Какая наглость", "Вечерний лабиринт", фильмы-спектакли "Заноза", "Сказки А. С. Пушкина". Автор сценария мультипликационного фильма "Сон автолюбителя" и документальных фильмов "Шагал", "Малевич". "Репин".
Бушмелев был автором многочисленных графических работ и деревянных скульптур. Создатель постмодернистского живописного цикла "Бесконечные игры". В 2012-2018 годах прошли серии его выставок "Сто рисунков", а также "Персонажи эпохи".
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Общество , Лев Кулешов , Александра Хохлова , Борис Бушмелев , Гарник Аразян , МГУ
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