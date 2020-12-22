Актер Алексей Гуськов попал в черный список минкульта Украины

"11 декабря в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова. Соответствующим приказом министерства от 21 декабря российский актер внесен в перечень", — говорится в сообщении.