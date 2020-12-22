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Москва

На Украине российского актера Алексея Гуськова признали угрозой национальной безопасности 

ТАСС 25 минут назад
Актер Алексей Гуськов попал в черный список минкульта Украины
Фото: РИА Новости
Министерство культуры и информационной политики Украины включило российского актера Алексея Гуськова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"11 декабря в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова. Соответствующим приказом министерства от 21 декабря российский актер внесен в перечень", — говорится в сообщении.

О причинах включения Гуськова в данный перечень не сообщается.
Актер Алексей Гуськов в марте 2014 года он подписал письмо о поддержке позиции президента России Владимира Путина по Украине и Крыму. Гуськов получил популярность после роли офицера Никиты Голощекина в многосерийном фильме "Граница. Таежный роман" (2000). За роль в этой картине артисту было присвоено звание Лауреата Государственной премии России в 2001 году.
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Общество , Алексей Гуськов , Владимир Путин , Минкультуры , СБУ , Республика Крым
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