Заразный, но легкий: Врачи предрекли коронавирусу будущее ОРВИ

Коронавирус, как и любая другая инфекция, постоянно мутирует. Эти трансформации необходимы ему для лучшего приспособления к жизни на планете. SARS-CoV-2 размножается лишь в человеческом организме и убивать своего «хозяина» ему нерезонно, объясняют врачи. Поэтому, как сообщили «Газете.Ru» медики, постепенно вирус будет становиться все менее опасным, хотя и более заразным, и в итоге примет форму обычной ОРВИ.
Коронавирусная инфекция через несколько лет станет еще более заразной, но при этом будет протекать намного легче, сообщил РИА «Новости» инфекционист Евгений Тимаков
.
«Вирусы постоянно мутируют, и коронавирус не исключение. Но у него эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Как правило, для окончательного видоизменения необходимо пять-семь лет. Коронавирусная инфекция будет больше передаваться, будет более контагиозной (заразной, — «Газета.Ru»), но при этом меньше будет вызывать осложнений», — уточнил медик.
С таким прогнозом согласилась врач-инфекционист Анна Баландина
. Она объяснила «Газете.Ru», что для трансформации свойств вируса необходимо несколько волн заболевания.
«Ему нужно неоднократно пройти через популяцию людей. С каждым прохождением его патогенные (способные стать причиной болезни, — «Газета.Ru») свойства ухудшаются», — сказала эксперт.
По ее словам, исследование появившегося в Великобритании
нового штамма коронавируса покажет, пошел ли SARS-CoV-2 по этому сценарию.
«Мы ожидаем, что коронавирус встроится в структуру ОРВИ в целом, и мы действительно будем заражаться чаще, но болеть будем легче. Теперь надо рассмотреть, какая летальность будет у британской мутации данной инфекции. Если она снизится, значит коронавирус действительно превращается в обычное сезонное заболевание», — отметила Баландина.
У любого вируса есть единственная цель — как можно больше размножиться и распространиться, заявила в свою очередь терапевт-пульмонолог Марина Казакова
.
«У коронавируса нет задачи убивать своего хозяина, потому что вне организма человека он не сможет размножаться. Соответственно, по эволюционной логике мутации действительно будут приводить к тому, что вирус станет менее смертоносным, но более заразным», — заключила она в беседе с «Газетой.Ru».
Как объяснил руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко
, у каждого вируса собственная специфическая последовательность ДНК и РНК. Так, SARS-CoV-2 состоит из 30 тыс. молекул, расположенных определенным образом.
Иногда этот порядок может меняться. Так происходит при передаче инфекции от человека к человеку — во время сборки новой копии вируса в некоторых звеньях могут произойти ошибки. По словам Бутенко, мутация вирусов — это вечный процесс.
«Существует вероятность, что новый коронавирус в таком виде, как он есть сейчас, исчезнет так же, как это было с его предыдущими «собратьями», в то же время существуют и риски, что он превратится в еще более опасную версию себя», — сказал вирусолог «Газете.Ru».
Анна Баландина согласилась:
«Мы, конечно, ожидаем от коронавируса одного сценария, но он может пойти совершенно другим путем». Инфекционист подчеркнула, что медики постоянно сталкиваются с тем, что накопленных медициной знаний о различных вирусах недостаточно для объяснения поведения SARS-CoV-2.
«Вплоть до того, что до сих пор нет точных данных, как коррелирует вирусная нагрузка с тяжестью заболевания. В случае со всеми другими вирусами сильнее болеют те, кто получил большую дозу вируса.
А с коронавирусом все наоборот — и малое количество вируса приводит к серьезным осложнениям. Также до сих пор непонятно, как образуются антитела и почему они не всегда защищают от повторного заражения. Все это надо изучать», — пояснила врач.
При этом Александр Бутенко отметил, что при любом из сценариев главным способом борьбы с коронавирусом остается вакцинация. По его словам, вакцина останется эффективной при любых мутациях SARS-CoV-2.
«Есть такие критерии, которые в случае с вакциной и терапией позволяют считать штаммы идентичными или не изменившимися», — пояснил он.
«Мутации инфекции незначительны, поэтому вакцина от коронавируса будет стабильной и эффективной дольше, чем вакцина против гриппа», — также ранее заявлял в беседе с журналом HuffPost доцент и клинический вирусолог университета Лестера Великобритании Джулиан Танг.
Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов
между тем сообщил порталу URA.RU, что коронавирус трансформируется, когда иммунитет к нему (в том числе с помощью вакцины) получит 70% населения — для этого, по его словам, понадобится один-два года.
Специалист считает, что вирус постигнет судьба кори, полиомиелита и оспы, которые частично или полностью исчезли после всеобщей вакцинации. Вирус останется в природе, пока не появится новое непривитое поколение людей.
«Эволюция направлена на накопление популяции вируса и «захват» им новых территорий, что мы сейчас и видим», — уточнил иммунолог.
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