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Москва

В Минобрнауки заявили, что в России свыше 60% студентов учатся дистанционно 

ТАСС 28 минут назад
Свыше 60% студентов в России учатся дистанционно
Фото: ТАСС
Более 60% студентов российских вузов обучаются дистанционно в связи с коронавирусом, заявил во вторник замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на организованном комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре круглом столе, который посвящен мерам поддержки студентов вузов.

"На сегодняшний день в полностью дистантном режиме обучается 61% контингента студентов", — сообщил он.

Он напомнил, что решение о переходе на дистанционный формат обучения должно приниматься конкретным вузом в регионе с учетом позиции местных властей и Роспотребнадзора.
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Общество , Образование , Дмитрий Афанасьев , Совет Федерации , Роспотребнадзор , Минобрнауки
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