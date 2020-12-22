Штурм монастыря отца Сергия попал на видео

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Москва

Приехавшие в монастырь отлученного схиигумена силовики попали на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Представители епархии в сопровождении вооруженных силовиков приехали в Среднеуральский женский монастырь, который находится под властью отлученного от Церкви схиигумена Сергия Романова. Снятый на камеру очевидцем инцидент публикует информационное агентство URA. RU.
В обитель, духовником и основателем которой является отец Сергий, прибыли помощник архиерея по правовым вопросам Виктор Явич и помощники отца Максима Миняйло — старшего священника Храма на Крови. Свой визит священнослужители объяснили агентству необходимостью проведения инвентаризации объектов монастыря.
Общество , Видео , Сергий Романов , Виктор Явич
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