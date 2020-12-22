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Познер встал на защиту «обедневших» артистов 

Павел Тиунов 15 минут назад
Познер встал на защиту «обедневших» артистов
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер призвал государство помочь представителям концертно-театральной сферы. При этом, по словам журналиста, правительству РФ необходимо реально оценить свои возможности.
Заявление журналиста опубликовано на сайте «Познер-Online». Телеведущий ответил на вопрос читательницы о роли государства в помощи культурным площадкам в условиях кризиса. Пользовательница привела в пример выставочный комплекс «Сокольники», владельцы которого несут огромные потери из-за того, что в настоящее время в нем размещен «ковидный» госпиталь. В результате страдают и рядовые сотрудники комплекса, которые несколько месяцев не получают зарплату. Познер подчеркнул, что в этом случае государство должно прийти на помощь россиянам, которые «пострадали и продолжают страдать»: промоутеры, артисты, технический персонал и т.д.

«Государство обязано помогать. Но надо помнить о том, в какой степени государство реально может помогать, то есть какими реальными ресурсами оно обладает», — говорится в заявлении телеведущего.

Ранее, как сообщал «Рамблер», певец Сергей Лазарев пожаловался, что в условиях пандемии его доходы сократились в 10 раз. При этом экс-солист группы Smash подчеркнул, что несмотря на тяжелую ситуацию в отечественном шоу-бизнесе он продолжает исправно платить зарплату своему коллективу. О непростом финансовом положении говорил и певец Николай Басков.
Он объяснил, зачем в мае текущего года подавал заявку на получение МРОТ от государства. За выплатами тогда обратились заметные представители отечественного шоу-бизнеса. В числе артистов, просивших о материальной помощи из-за отсутствия работы в условиях пандемии, оказались певец Дима Билан, телеведущая Регина Тодоренко. Басков, комментируя свое обращение к государству за помощью, отметил, что просил деньги не для себя, а для членов своего коллектива.
В разное время о тяжелом положении представителей сферы развлечения в 2020 году заявляли продюсер Иосиф Пригожин, певица Наташа Королева, ее супруг Сергей Глушко, певец Лев Лещенко и другие.
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Комментарии
Общество , Сергей Лазарев , Лев Лещенко , Николай Басков , Дима Билан , Владимир Познер , Регина Тодоренко , Наташа Королева , Сергей Глушко , Иосиф Пригожин , Правительство РФ
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