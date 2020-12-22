Письмо Ефремова с извинениями удивило Добровинского

На прошлой неделе Добровинский рассказал РИА Новости, что Ефремов извинился перед ним за нелицеприятные реплики в ходе судебного процесса.

"Я получил ваше письмо с извинениями, что было для меня неожиданностью… Вы просите, чтобы я не таил на вас зла, но я никогда и не таил на вас зла, я лишь выполнял свою работу. А она заключалась в том, чтобы помочь моим доверителям", — пишет Добровинский в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Я желаю вам удачи и надеюсь, что вы сможете с достоинством выйти из этой ситуации", — добавил он.

Ранее письма с извинениями актёр направил супруге погибшего Маргарите Захаровой и его младшему сыну Валерию.