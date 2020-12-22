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Москва

Добровинский ответил на письмо Ефремова 

РИА Новости 28 минут назад
Письмо Ефремова с извинениями удивило Добровинского
Фото: РИА Новости
Александр Добровинский, представлявший потерпевших в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, ответил актеру на письмо с извинениями.
На прошлой неделе Добровинский рассказал РИА Новости, что Ефремов извинился перед ним за нелицеприятные реплики в ходе судебного процесса.
"Я получил ваше письмо с извинениями, что было для меня неожиданностью… Вы просите, чтобы я не таил на вас зла, но я никогда и не таил на вас зла, я лишь выполнял свою работу. А она заключалась в том, чтобы помочь моим доверителям", — пишет Добровинский в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Я желаю вам удачи и надеюсь, что вы сможете с достоинством выйти из этой ситуации", — добавил он.

Ранее письма с извинениями актёр направил супруге погибшего Маргарите Захаровой и его младшему сыну Валерию.
Один из самых громких судебных процессов года — над актером Михаилом Ефремовым — сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. В итоге из-за публичных высказываний по делу защищавшего артиста Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год, Добровинского — на два. А свидетели защиты, которых привлек Пашаев, стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации
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Общество , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Маргарита Захарова , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости , Белгородская Область , Москва
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