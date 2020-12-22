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Москва

Стала известна судьба «Дома-2» 

Алиса Селезнёва 48 минут назад
«Дом-2» может переехать на СТС
Фото: РИА Новости
Шоу «Дом-2» может переехать с ТНТ в один из онлайн-кинотеатров или на СТС Медиа. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает РИА Новости.
«Рамблер» писал, что «Дом 2» демонстрировался на ТНТ с 2004 года. На прошлой неделе телеканал объявил о его закрытии.
По словам осведомленного источника, сейчас ведутся переговоры о дальнейшей судьбе шоу.

«Переговоры по поводу «Дома-2» ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками СТС Медиа», — пояснил он.

Ранее генеральный директор шоу Александр Расторгуев отметил, что проект не закроется, а просто перестанет выходить на ТНТ. В свою очередь ведущий передачи Влад Кадони пообещал, что «Дом 2» заживет новой жизнью в 2021 году.
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Общество , Александр Расторгуев , Влад Кадони , РИА Новости
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