«Дом-2» может переехать на СТС

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Шоу «Дом-2» может переехать с ТНТ в один из онлайн-кинотеатров или на СТС Медиа. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает РИА Новости.

«Рамблер» писал, что «Дом 2» демонстрировался на ТНТ с 2004 года. На прошлой неделе телеканал объявил о его закрытии.

По словам осведомленного источника, сейчас ведутся переговоры о дальнейшей судьбе шоу.

«Переговоры по поводу «Дома-2» ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками СТС Медиа», — пояснил он.