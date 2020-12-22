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Минобрнауки готовит переход к электронным дипломам 

ИА Regnum и ещё 1 56 минут назад
Минобрнауки готовит переход к электронным дипломам
Фото: depositphotos.com
Перевод дипломов об окончании вуза в электронный формат готовит в настоящее время Министерство науки и высшего образования России. Об этом замглавы Минобрнауки Елена Дружинина сообщила 22 декабря на коллегии ведомства.
Она назвала немаловажной задачей «формирование цифрового профиля студента с последующей выдачей электронного диплома».
Также Дружинина заявила, что министерству предстоит внедрить цифровые технологии в структурные подразделения вузов, курирующие трудоустройство студентов. Поддержка студенческого предпринимательства — ещё одна из задач, сегодня стоящих перед министерством.
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся переходе российских вузов на электронные дипломы стало известно летом 2019 года. В августе 2020 года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что пока этот вопрос прорабатывается.
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Общество , Образование , Елена Дружинина , Валерий Фальков , Минобрнауки
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