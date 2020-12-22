Минобрнауки готовит переход к электронным дипломам 

Перевод дипломов об окончании вуза в электронный формат готовит в настоящее время Министерство науки и высшего образования России . Об этом замглавы Минобрнауки Елена Дружинина сообщила 22 декабря на коллегии ведомства.

Она назвала немаловажной задачей «формирование цифрового профиля студента с последующей выдачей электронного диплома».

Также Дружинина заявила, что министерству предстоит внедрить цифровые технологии в структурные подразделения вузов, курирующие трудоустройство студентов. Поддержка студенческого предпринимательства — ещё одна из задач, сегодня стоящих перед министерством.