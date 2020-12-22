Половина россиян хочет пригласить Путина за новогодний стол

Почти половина россиян хотели бы пригласить за новогодний стол президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС. В списке желанных гостей также оказались Владимир Жириновский и Михаил Мишустин.
Выводы сделаны на основе исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие более 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет. 49% респондентов не прочь оказаться за одним столом с главой государства Владимиром Путиным, 29% желают отпраздновать Новый год с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, 18% проголосовавших назвали в качестве желанного гостя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Социологи также составили рейтинг самых популярных подарков на предстоящий праздник. Первое место заняли деликатесы, спиртные напитки и конфеты. Их планируют подарить 27% респондентов. Второе место поделили игрушки и деньги с одинаковым показателем в 21%. Далее по списку идут сувениры (19%) и косметика (18%).
Уровень трат на подарки в 2020 году незначительно выше, чем годом ранее: на подарки россияне готовы потратить в среднем около 6 тысяч рублей, тогда как в 2019-ом сумма едва превышала 4 тысячи рублей. В среднем на празднование Нового года у среднестатистической российской семьи уйдет порядка 13 тысяч рублей.
Отмечать праздник большинство респондентов планирует дома (82%). Лишь 5% собираются отмечать Новый год в гостях, 4% вовсе отправятся на дачу. Ресторан или ночной клуб не назвал никто.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Госдумы Сергей Вострецов направил губернатору Санкт-Петербурга просьбу сделать 31 декабря для жителей северной столицы выходным днем. Он отметил, что людям необходим свободный день, чтобы подготовиться к торжеству, поскольку в этот раз (из-за пандемии) «практически все будут праздновать дома с семьей».