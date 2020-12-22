Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Круче „Дома-2“: Прилепин оценил расследование Навального 

Артём Кульша 1 час назад
Прилепин сравнил расследование Навального с «Домом-2»
Фото: соцсети
Расследование об отравлении блогера Алексея Навального похоже на новое шоу и «круче „Дома-2“». Об этом, по данным «Свободной прессы» заявил председатель партии «За Правду» Захар Прилепин.
«Рамблер» писал, что 20 августа Алексей Навальный был госпитализирован в Омске с резким ухудшением самочувствия. Впоследствии его перевезли в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября блогер был выписан из больницы.
С тех пор он неоднократно обвинял в своем отравлении власти России. Блогер также опубликовал расследование, в котором заявил, что к его отравлению причастны сотрудники секретного подразделения ФСБ, и один из них признался в организации покушения.
При этом Прилепин отметил слабый интерес россиян к расследованиям Алексея Навального, несмотря на огромные деньги, вкладываемые в продвижение этого контента на YouTube.

«Это ж какое бабло в это продвижение вкладывают! Миллиарды. Результаты, к слову, ну так себе. Ну 3 миллиона, ну 10 с накрутками. А у нас сто миллионов россиян там пасется. Любой клип Моргенштерна больше собирает. Рэппер такой есть», — пояснил он.

По мнению председателя партии «За Правду», без агрессивного продвижения ролики Навального, скорее всего, особо бы и не смотрели.

«Хотя, с другой стороны, интересно, конечно. Это ж круче Дома-2. Новый сериал», — отметил он.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что расследование Навального об «отравлении» «представляет собой спланированную провокацию» и подготовлено при поддержке иностранных спецслужб.
Видео дня. Арзамасова и Авербух поженились, а у Горбачевой и Варнавы новые романы
Комментарии 1
Общество , Политика , Захар Прилепин , Алексей Навальный , ФСБ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раздетая россиянка нырнула в снег в Сочи и попала на видео
00:14
Раздетая россиянка нырнула в снег в Сочи и попала на видео
Общество
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
00:38
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
Происшествия
Ученого с мировым именем убили в Петербурге
02:43
Ученого с мировым именем убили в Петербурге
Происшествия Криминал
«Анжела, хватит! Ты же задушишь его!»: пьяная мать избила сына
00:57
«Анжела, хватит! Ты же задушишь его!»: пьяная мать избила сына
Происшествия
Пенсионер стулом напугал грабителя
00:55
Пенсионер стулом напугал грабителя
Происшествия
Китай запустил ракету с секретным спутником
00:22
Китай запустил ракету с секретным спутником
В мире Наука и техника
Байден защитился от коронавируса в прямом эфире
01:21
Байден защитился от коронавируса в прямом эфире
В мире
Работа десанта в формате «360» попала на видео
02:33
Работа десанта в формате «360» попала на видео
Армия
Городок миротворцев РФ в Карабахе попал на видео
00:58
Городок миротворцев РФ в Карабахе попал на видео
Армия
Новый водовод в Севастополе попал на видео
01:40
Новый водовод в Севастополе попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение