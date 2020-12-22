Прилепин сравнил расследование Навального с «Домом-2»

«Рамблер» писал, что 20 августа Алексей Навальный был госпитализирован в Омске с резким ухудшением самочувствия. Впоследствии его перевезли в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября блогер был выписан из больницы.

С тех пор он неоднократно обвинял в своем отравлении власти России. Блогер также опубликовал расследование, в котором заявил, что к его отравлению причастны сотрудники секретного подразделения ФСБ , и один из них признался в организации покушения.

При этом Прилепин отметил слабый интерес россиян к расследованиям Алексея Навального, несмотря на огромные деньги, вкладываемые в продвижение этого контента на YouTube.

«Это ж какое бабло в это продвижение вкладывают! Миллиарды. Результаты, к слову, ну так себе. Ну 3 миллиона, ну 10 с накрутками. А у нас сто миллионов россиян там пасется. Любой клип Моргенштерна больше собирает. Рэппер такой есть», — пояснил он.

По мнению председателя партии «За Правду», без агрессивного продвижения ролики Навального, скорее всего, особо бы и не смотрели.

«Хотя, с другой стороны, интересно, конечно. Это ж круче Дома-2. Новый сериал», — отметил он.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что расследование Навального об «отравлении» «представляет собой спланированную провокацию» и подготовлено при поддержке иностранных спецслужб.