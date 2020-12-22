Пока вы спали: Роспотребнадзор утвердил новые правила продажи продуктов

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В России с 1 января 2021 года вступят в силу новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков, предусматривающие запрет на продажу позеленевших клубней картофеля, продуктов, которые были разморожены, а затем заморожены снова, арбузов и дынь с надрезами, непотрошеной птицы, а также утиных и гусиных яиц. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Под действие запрета попадут и товары, на которые отсутствуют необходимые документы, а также негерметичные, деформированные консервные банки, продукция в таре, которая обладает «признаками бомбажа и микробиологической порчи».

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