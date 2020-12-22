Мобильная связь и Интернет могут подорожать в 2021 году

Падение курса рубля, растущий объем потребления интернет-трафика и реализация государственных инициатив приведут к тому, что цены на мобильную связь в 2021 году могут вырасти на 10–15%. Об этом со ссылкой на аналитиков пишет газета «Известия».

Как сообщал «Рамблер», в 2020 году курс евро к рублю вырос больше чем на 30%, а доллара — на 25%. По данным Центробанка России, ослабления курса национальной валюты скажется на инфляции, увеличив ее на 1 процентный пункт. При этом регулятор отметил, что этот показатель уже заложен в прогнозируемый по итогам года рост цен на уровне 3,9–4,2%.

По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, снижение курса рубля стало одной из главных причин увеличения стоимости тарифов мобильных операторов, так как они закупают оборудование для строительства сетей за рубежом.

При этом потребление интернет-трафика абонентами увеличивается на 50–60% ежегодно, а это требует от операторов наращивания емкости сетей, что, соответственно, приводит к росту цен и на обслуживание абонентов, отметил эксперт. Он прогнозирует, что в 2021 году можно ожидать увеличение стоимости услуг мобильной связи на 10–12%.

Гендиректор TelecomDaily также добавил, что на цены оказывает влияние и необходимость исполнять требования нормативно-правовых актов. Кроме «закона Яровой», в 2021 году должна добавиться и реализация проекта «Доступный интернет», предусматривающая предоставление бесплатного доступа к социально-значимым ресурсам.

В свою очередь аналитик iKS-Consulting Максим Савватин прогнозирует рост стоимости тарифов на мобильную связь по итогам 2020 года примерно на 15%, в том числе и из-за падения доходов операторов от роуминга.

Ранее вступил в силу пакет антитеррористических законов, так называемый «закон Яровой», который в числе прочего, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео— и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.