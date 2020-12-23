Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 31 декабря 

Власти некоторых регионов России уже приняли решение сделать 31 декабря нерабочим днем. Также работодатели в праве устроить выходной своим сотрудникам.

Роструде объяснили, что 31 декабря является предпраздничным днем, в связи с этим его продолжительность сокращается на один час. Работодатель может дать сотруднику выходной без сохранения зарплаты по соответствующему заявлению работника, если тот отработает в сверхурочное время. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец

Он также напомнил, что с 1 по 10 января россияне будут отдыхать, а в понедельник, 11 января, уже смогут выйти на работу.