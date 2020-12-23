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Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 31 декабря 

Профиль и ещё 35 1 час назад
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 31 декабря
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Власти некоторых регионов России уже приняли решение сделать 31 декабря нерабочим днем. Также работодатели в праве устроить выходной своим сотрудникам.
В Роструде объяснили, что 31 декабря является предпраздничным днем, в связи с этим его продолжительность сокращается на один час. Работодатель может дать сотруднику выходной без сохранения зарплаты по соответствующему заявлению работника, если тот отработает в сверхурочное время. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Он также напомнил, что с 1 по 10 января россияне будут отдыхать, а в понедельник, 11 января, уже смогут выйти на работу.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Так, 31 декабря следующего года станет нерабочим по всей стране, а новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января. Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов
Как ранее писал «Профиль», член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев также предложил признать 31 декабря выходным. Он отправил письма главам регионов с просьбой поддержать инициативу и объявить канун Нового года выходным. По его словам, более 85% граждан хотели бы этого, так как 31-го декабря «россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей». Инициативу уже поддержали в нескольких регионах.
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Комментарии 1
Общество , Крым наш , Иван Шкловец , Михаил Мишустин , Султан Хамзаев , Общественная палата России , Роструд , РИА Новости , Москва
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