Роструд рассказал о рабочем дне 31 декабря 

Рабочий день 31 декабря будет короче на один час, сделать этот день выходным можно по заявлению работника, а также компенсировав сверхурочную работу, работу в выходной и праздничные дни, сообщили РИА Новости в Роструде

"В 2020 году по производственному календарю 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днём, предшествуя нерабочему праздничному дню, в связи с чем его продолжительность сокращается на один час. Затем россияне будут отдыхать с 1 по 10 января", — напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

При этом, рассказали в ведомстве, рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им предоставят дополнительный день отдыха.

"Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", — пояснил Шкловец.

Работодатель также может дать работнику дополнительный день отпуска без сохранения зарплаты по соответствующему заявлению работника, как отгул за отработанное сверхурочное время, либо за работу в выходной или праздник, а также как часть ежегодного отпуска.

В Роструде также напомнили, что первым рабочим днем в 2021 году будет понедельник 11 января.