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Москва

Врач объяснила страх детей перед Дедом Морозом 

Lenta.ru 1 час назад
Врач объяснила страх детей перед Дедом Морозом
Фото: РИА Новости
Директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы, профессор Татьяна Батышева объяснила страх и испуг, которые могут возникнуть у детей перед Дедом Морозом. Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».
Батышева заверила, что страх ребенка перед сказочным героем — это нормально.

«Представьте, что приходит незнакомец в смешной одежде и начинает лезть к тебе со своими "приставалками". Вполне возможно, что ребенок может испугаться», — отметила она.

По словам врача, в этом случае родители должны создать ощущение безопасности и, например, поговорить с аниматором. При этом она посоветовала не заставлять ребенка идти навстречу Деду Морозу или читать ему стихи, а позволить ему делать, что хочется. Аниматорам специалист рекомендовала дать ребенку привыкнуть к новому человеку: «поговорить» с елкой, зажечь ее, побеседовать с родителями, — и только после этого пытаться установить с ним контакт.
При этом, по словам Батышевой, детям до трех лет сложно понять, что Дед Мороз существует, и рекомендовала не устраивать праздники с аниматором до этого возраста.

«Страхи, которые мы переживаем в детстве, могут формировать разные проблемы и преследовать нас многие годы», — заключила она.

Ранее эпидемиолог Ольга Ненастина назвала самый опасный аксессуар Деда Мороза. По ее словам, ватная борода во время эпидемии может стать рассадником инфекции.
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Общество , Татьяна Батышева
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