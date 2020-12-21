В Санкт-Петербурге стартовала вакцинация соцработников

Вакцинация социальных работников от новой коронавирусной инфекции началась в Санкт-Петербурге , прививку поставили первым семи сотрудникам соцслужб. Всего о желании вакцинироваться заявили около тысячи работников этой сферы, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе городского комитета по социальной политике.

"Первые семеро социальных работников из учреждений, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, привиты от коронавирусной инфекции. Вакцину получили сотрудники "Пансионата "Заря", на территории которого созданы дополнительные койки для лечения пациентов городской больницы №40 Курортного района [принимающей пациентов с коронавирусом]", — рассказали в пресс-службе.

В комитете также добавили, что в целом о желании вакцинироваться заявили около тысячи работников подведомственных учреждений ведомства, но с учетом наличия противопоказаний число привитых может быть меньше.

"Сотрудники социальных учреждений и работники сферы социальной защиты населения в целом по долгу службы общаются с большим количеством людей, которые находятся в зоне риска. Поэтому все чувствуют свою ответственность, заботятся о своем здоровье. Но есть ряд противопоказаний, которые необходимо учитывать, чтоб не подвергать риску самих социальных работников", — процитировали в пресс-службе председателя комитета Александра Ржаненкова.

Ранее сообщалось, что в город поступили более 7,5 тыс. доз вакцины "Спутник V" и 1 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона". Развернуты 20 пунктов вакцинации в 11 районах города, до конца года планируется открыть 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что до конца года ожидается поставка еще 100 тыс. доз, в январе ожидаются более крупные поставки — до полумиллиона доз. В городе уже идет вакцинация медиков и педагогов.

По последним данным, в Петербурге выявили 204 565 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 119 002 человека, умерли 6 917. За последние сутки в городе выявили 3 752 случая заражения.