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Москва

Мошенники обманули актрису Индейкину 

Вероника Полынина 19 минут назад
Мошенники обманули актрису Индейкину
Фото: Instagram
Актрису Наталью Индейкину обокрали, передает «Пятый канал».
Неизвестные мошенники взяли на имя актрисы кредит в банке на сумму 50 тысяч рублей, а затем перевели эти деньги с банковского счета Индейкиной на другой счет.
Мошенническая операция была проведена еще 24 ноября, однако долгое время актриса о ней не подозревала. Индейкина заподозрила неладное лишь после того, как ей дважды позвонили на телефон с информацией о том, что на ее имя взят кредит.
Актриса обратилась в полицию. Заведено уголовное дело о мошенничестве.
Наталья Индейкина известна ролями в популярных сериалах «Тайны следствия», «Свои», Такая работа», «Литейный», «Опера», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и других.
Ранее «Рамблер» писал о том, как в Москве мошенники под видом спецоперации ФСБ России заставили москвичку взять кредит и положить деньги в банковскую ячейку. При этом аферисты звонили своей жертве с телефонного номера, указанного на сайте ФСБ.
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Общество , Наталья Индейкина , ФСБ
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