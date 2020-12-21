Мошенники обманули актрису Индейкину 

Неизвестные мошенники взяли на имя актрисы кредит в банке на сумму 50 тысяч рублей, а затем перевели эти деньги с банковского счета Индейкиной на другой счет.

Мошенническая операция была проведена еще 24 ноября, однако долгое время актриса о ней не подозревала. Индейкина заподозрила неладное лишь после того, как ей дважды позвонили на телефон с информацией о том, что на ее имя взят кредит.

Актриса обратилась в полицию. Заведено уголовное дело о мошенничестве.

Наталья Индейкина известна ролями в популярных сериалах «Тайны следствия», «Свои», Такая работа», «Литейный», «Опера», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и других.