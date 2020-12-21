Актер Фалилеев госпитализирован после падения в театре 

Актер Алексей Фалилеев оказался в больнице после репетиции спектакля в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге

Как сообщает РЕН ТВ , Фалилеев упал на сцене с высоты собственного роста, получил сотрясение мозга и ушиб затылочной части головы и был доставлен в одну из больниц города.

60-летний Алексей Фалилеев служит в БДТ с 1987 года. На его счету порядка 30 ролей в театре, а также участие в таких теле— и кинопроектах, как «Тайны следствия», «Литейный», «Рожденная звездой», «Это было за Нарвской заставой» и др.

Как сообщал «Рамблер», в ноябре неизвестные люди избили актера Павла Прилучного в Калининграде, где он проводил выходные. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу №1 имени Пирогова в Москве из-за сильной головной боли. Врачи диагностировали у него ссадины на голове, ушиб головы с частичным кровоизлиянием и перелом костей лицевого скелета и госпитализировали. Актер заявил медикам, что упал и ударился головой, а вызванным ими полицейским — что на него напали. Позже в СМИ появилась информация о том, что Прилучного якобы избил владелец калининградского ночного клуба «Завод».