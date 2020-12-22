В плане популярности памятников региона она, похоже, потеснила даже Котенка с улицы Лизюкова. Нововоронежская Алёнушка за несколько дней прославилась на всю страну. Арт-объект уже на десятках интернет-мемов, ему даже посвящают стихи. При этом сами авторы к такой славе оказались не готовы — и сегодня скульптуру, вызвавшую столько споров, оперативно демонтировали. C подробностями — корреспондент «Вести Воронеж».

Ругают и тут же делают с ней фото. «Аленушка» ужасно притягательна — у арт-объекта даже в будни люди. Детей она явно пугает. Прохожие постарше, будто не веря глазам, на фигуру оглядываются. Страшная красота останавливает и машины.

«Плечи как у штангиста», «Кошмар», «В лес её, эту Бабу-Ягу» — так нововоронежцы комментируют новый памятник.

По легенде Алёнушка пришла пешком из Лебедяни. Выбрала место у ручья, позвала сюда жить людей, так появилось село Новая Алёновка. Это было 250 лет назад, в честь этого и арт-объект. Даже из торжественного открытия интернет-пользователи сделали мем.

— Алёнка для нашего города — это наш челендж, наш старт-ап, наш бренд, наш хайп, пиар, оберег, визитная карточка города. И как сегодня говорят молодые — наш лук — то бишь образ, — считает местный житель Борис Смольянинов.

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За уикенд Аленка стала всем этим сразу. Вот суровое лицо нововоронежской реальности смотрит с картины Васнецова и с обертки известной шоколадки. Стальная женщина легко вписалась в сериал, где зима близко. Еще успела обрасти и стала симпатично бородатой.

Художник Сергей Горшков , впрочем, уверен, что всё это — власть стереотипов. Алёнушку в искусстве даже приукрасили. Крестьянка того времени точно скорей была как раз мужеподобной.

— Мне кажется, это дело вкуса, ведь многие люди стыдятся народного искусства, говорят, что это дурной вкус, это китч. Эта скульптура, она является в какой-то степени отражением нашего времени, — сказал художник.

Сделана по заказу ветеранской организации, за счёт гранта. Сама спорная фигура обошлась в миллион рублей — гонорар авторы уже получили. Прототипа не было, 30-летняя Алёнушка — образ собирательный, говорит автор эскиза Александр Шилин . Уверяет, каким будет арт-объект, рабочая группа обсуждала полгода. Правда, ковали и ставили скульптуру без него. В неудаче однозначно винит скромный бюджет.

— Из подручных материалов за какую-то мизерную цену вот это вот. Очень трудно из арматуры и листа двухмиллиметровой толщины что-либо подумать такое прям оригинальное! Понимаете? Но, тем не менее, я считаю, что получилось. А то, что лицо там не вышло, или кому-то не нравится… Я не принимал на последней стадии изготовления участие. Сожалею об этом, что отстранили, надо было настоять, — признался автор эскиза.

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— Рабочая группа да, согласовывала эскиз. Здесь не было конкретной проектно-сметной документации. И чёткого проекта с геометрическим размерами, ещё с чем-то. Поэтому, возможно, получилась такая ситуация, которая выразилась в неоднозначном восприятии, — считает замглавы администрации Нововоронежа Алексей Дорошенков.

Туристы в соцсетях обещали ехать в Нововоронеж именно к Алёнушке, выдумывали сувениры с ней. Но в итоге восприятие оказалось сильнее любви к искусству. Красовалась крестьянка три дня. Временно убрать ее постановила сама рабочая группа — но, говорят, была не единогласна.

До своих последних минут Аленушка точно самый популярный арт-объект. Спешат сфотографировать и то, как взмоет вверх. И это при том, что в фигуре жители обнаружили и пару исторических недостоверностей. В частности, у барышни не покрыта голова, это считалось неприличным. К тому же в корзинке у нее клубника, которую в пойме Аленовского ручья стали собирать значительно позже, чем появилось село.

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Её срезают газовой горелкой так, что пятки у Аленушки горят. Она не поддаётся, но в итоге 200-килограммовая скульптура всё-таки повисает в воздухе. В кузове манипулятора женщина, вызвавшая такой накал страстей, выглядит, пожалуй, еще эксцентричней. Что с ней делать, рабочая группа решит после праздников. Но говорят, на это искусство уже есть покупатель. Заманивать ею туристов хочет местный ипподром.