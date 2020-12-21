Власти КБР объявили 31 декабря выходным днем 

"Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 г., лиц, замещающих государственные должности КБР, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются главой КБР, а также лиц, замещающих в исполнительных органах государственной власти КБР должности государственной гражданской службы КБР и иные должности, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 г. с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом РФ", — гласит текст указа.