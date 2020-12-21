"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели. Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения", — говорится в сообщении.