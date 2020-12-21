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Москва

Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией 

ТАСС 54 минуты назад
Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с 22 декабря на неделю в связи с появлением там нового штамма коронавируса. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели. Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения", — говорится в сообщении.

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