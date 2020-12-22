Названы неприемлемые для мужчин подарки

Сделав коллеге или деловому партнёру подарок к Новому году, можно грубо нарушить нормы этикета. Как не ошибиться в выборе, рассказала консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева

Товары первой необходимости, например, бельё, носки, бритвенные принадлежности можно дарить только близким людям, но выбирать стоит, например, необычные носки или бритвенный набор хорошей фирмы, а не товары из ассортимента супермаркетов, пишет «АиФ».

Галстуки и бабочки тоже могут быть подарком только для близких, а вот книгу можно подарить и коллеге. Выбрать лучше подарочное издание классического произведения или книгу по искусству, объяснила эксперт.

Презентовать сертификат на экстремальные развлечения можно только в случае, если адресат любит острые ощущения и об этом доподлинно известно.

Под Новый год многие из нас получают огромное количество различной сувенирной продукции от партнёров, разумеется, с логотипами компаний. Каким бы шикарным подарком вас ни одарили, никогда не передаривайте его! Все это шито белыми нитками и поставит вас в неловкое положение. Презентом от партнёров можно просто поделиться, например, с коллегой на работе, но не выдавайте его за полноценный подарок! — предупредила Николаева.

Также стоит отказаться от мысли подарить «подарок с приколом», например, майку со смешной надписью. Handmade может стать подарком, только если он сделан профессионально.

Если вы дилетант, например, в вопросах рыбалки, а мужчина, которому вы хотите сделать подарок, прекрасно в ней разбирается, лучше даже не пытаться угодить ему. Понятно, что в магазинах есть продавцы-консультанты, но они вряд ли смогут реально вам чем-то помочь, — предостерегла специалист.

И, наконец, если выбор пал на «классический» презент для мужчины — алкоголь, неприлично дарить самые дешёвые напитки, к тому же купленные по акции. Подойдёт бутылка спиртного из, как минимум, средней ценовой категории. Водка будет уместна.

Как писал NEWS.ru, россияне хотят получить на Новый год в подарок деньги — большинство жителей РФ считает, что именно таким должен быть лучший подарок. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования. Стоит отметить, что 63% респондентов подтвердили, что получают в подарок наличные, на которые впоследствии могут купить себе что захотят.