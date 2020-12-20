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Беременная журналистка ответила на обвинения во лжи Путину 

РИА Новости 10 минут назад
Беременная журналистка ответила на обвинения во лжи Путину
Фото: РИА Новости
Рязанская журналистка Александра Безукладова ответила на обвинения во лжи, озвученные замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты Александром Малькевичем.
В беседе с газетой "МК" журналистка выразила недоумение тем, что ее обвинили во лжи насчет беременности.

"Во время пресс-конференции я, возможно, не совсем внятно ответила Владимир Владимировичу о своем действующем статусе в силу волнения. Но во время федерального пресс-подхода я четко обозначила: "Да, я в положении", — сказала Безукладова.

Она подчеркнула, что ждет ребенка, наблюдается у врачей и готова сделать выписку из медкарты, подтверждающую эти сведения.
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Безукладова объяснила, почему сделала табличку с записью о беременности. По ее словам, эта идея появилась во время обсуждения поездки на пресс-конференцию.

"Мы шутили, что в прошлом году на пресс-конференции я была на последних месяцах беременности и это было заметно, а сейчас, когда у меня еще не большой срок, "хоть табличку делай". Вот и решили в самом деле сделать", — рассказала журналистка.

Комментируя обвинения в свой адрес о якобы "лживом подвиге" рязанского вице-губернатора Игоря Грекова и обмане о количестве спасенных людей, Безукладова отметила, что для каждого человека понятие геройства разное.

"Для меня то обстоятельство, что человек в мирное время, рискуя жизнью, спас семь человек — достойно внимания", — сказала она.

Журналистка пояснила, что сведения о семерых спасенных ей представили корреспонденты ее газеты. Кроме того, по ее словам, спустя некоторое время местные жители сообщили в редакцию об инициативе наградить чиновника.

"Для меня, чиновник, который не сидит в кабинете в костюме и шелковом галстуке, а идет "в поле" и делает что-то, рискуя собой — он, кстати, получил травму во время этих событий — достоин уважения", — объяснила Безукладова.

Она призналась, что не очень разбирается в званиях, но понимает, что чиновнику не дадут "Героя России".

"Но это хотя бы привлечет внимание к его поступку", — пояснила собеседница.

Кроме того, она отвергла обвинения во лжи относительно сбора подписей в поддержку Грекова. Журналистка подчеркнула, что у нее в редакции есть копии обращения жителей Рязанской области и подписные листы с контактными данными.

"Если бы у меня их не было, я бы не стала рисковать репутацией и делать громкие заявления", — подчеркнула Безукладова.

Ранее первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич потребовал наказать рязанскую журналистку Александру Безукладову за вводящую в заблуждение табличку на пресс-конференции Владимира Путина. Он назвал ее поступок недостойным и призвал исключить ее из Союза журналистов России.
Безукладова во время мероприятия стояла с плакатом с надписью "Я беременна". Когда ей позволили задать вопрос, она попросила российского лидера присвоить вице-губернатору Рязанской области звание Героя России за спасение семи человек во время пожара. Позже Путин поинтересовался, какое отношение к ее вопросу имеет беременность, на что журналистка ответила, что выбрала табличку, чтобы ее заметили.
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Общество , Александр Малькевич , Игорь Греков , Владимир Путин , Общественная палата России
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